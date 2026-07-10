AMD presenta la nueva arquitectura Zen 6: Un cambio revolucionario en procesadores de servidor

AMD, uno de los actores líderes en el mercado de semiconductores, se prepara para presentar sus primeros procesadores basados en su nueva arquitectura Zen 6. Se espera que esta innovación tecnológica no solo aumente el rendimiento, sino que también marque una nueva era en el campo de la IA y los sistemas de servidor. Así lo informa Ixbt.com reporta la noticia.

Según información oficial, el debut de la nueva arquitectura tendrá lugar en el evento Advancing AI 2026, que se celebrará los días 22 y 23 de julio de este año. Según Ixbt.com, la empresa rompe con sus tradiciones al introducir la nueva arquitectura primero en los procesadores de servidor de alto rendimiento Epyc, en lugar de en los chips Ryzen para usuarios comunes.

Inteligencia artificial y potencia inigualable

Los procesadores Epyc Venice de nueva generación se convertirán en la pieza central de la plataforma de IA dedicada llamada AMD Helios. Dentro de este sistema, los procesadores trabajarán en armonía con los aceleradores Instinct MI455 y los equipos de red AMD Pensando. Esto proporcionará una potencia de cálculo sin precedentes para los centros de datos.

También se observa un crecimiento significativo en las especificaciones técnicas. Se espera que el número de núcleos en los chips con arquitectura Zen 6 alcance los 256. A modo de comparación, en la generación actual este indicador es de un máximo de 192. Los representantes de AMD prometen que los nuevos chips serán hasta un 70% más eficientes que los modelos anteriores.

Una nueva etapa en el proceso tecnológico

Otro aspecto importante es que estos procesadores serán los primeros productos fabricados bajo el proceso tecnológico de 2 nm de TSMC. Esto permitirá aumentar la densidad de transistores y mejorar significativamente la eficiencia energética. Para las grandes infraestructuras de servidores y proveedores de servicios en la nube, esta eficiencia puede desempeñar un papel crucial en la reducción de los costos operativos.

Por ahora, no hay información precisa sobre cuándo los procesadores Ryzen para consumidores pasarán a la arquitectura Zen 6. Según expertos de la industria, la empresa se está centrando en el segmento más rentable y de mayor crecimiento: la IA y los clientes corporativos. Esto demuestra cómo están cambiando las prioridades en el mundo de las tecnologías modernas.

En conclusión, AMD continúa ejerciendo una presión seria sobre competidores como NVIDIA e Intel con sus nuevos desarrollos. La presentación que tendrá lugar en las próximas dos semanas aclarará todas las capacidades ocultas de estos procesadores.