Apple demanda a OpenAI: Espionaje industrial y datos confidenciales

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Apple demanda a OpenAI: Espionaje industrial y datos confidenciales

Las relaciones entre dos gigantes del mundo tecnológico, Apple y OpenAI, se han tensado. El fabricante del iPhone presentó una demanda ante el tribunal del distrito norte de California, acusando a OpenAI, líder en el campo de la AI, de robo de secretos comerciales e incumplimiento de contrato. En el centro de este conflicto se encuentra la apropiación ilegal de información confidencial por parte de ex altos ejecutivos de Apple. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según la demanda de Apple, la dirección de OpenAI, en particular Tang Tan, quien actualmente ocupa el cargo de Chief Hardware Officer en dicha empresa, dirigió directamente el proceso de robo. Tan trabajó en Apple durante 24 años, ascendiendo al puesto de vicepresidente de diseño de iPhone y Apple Watch. Tras unirse a OpenAI, se le acusa de haber utilizado nombres en clave de proyectos de Apple aún no anunciados al contratar nuevos empleados.

Robo de personal y hardware confidencial

Los documentos judiciales indican que Tang Tan pedía a los candidatos en las entrevistas que trajeran componentes de dispositivos Apple y daba instrucciones a los empleados que renunciaban sobre cómo eludir el sistema de seguridad de la empresa. Se destaca que tales acciones provocaron que la propiedad intelectual estratégica para Apple terminara en manos de un competidor.

La demanda también menciona al ex ingeniero de Apple, Chang Liu. Tras unirse a OpenAI, utilizó su portátil de trabajo, el cual no devolvió, para descargar documentos técnicos confidenciales. Entre estos documentos se encontraban tecnologías de Apple aún no reveladas al público, presentaciones de ingeniería y especificaciones de proyectos.

Nueva competencia en el mercado de smartphones

Este conflicto surge en un momento en que OpenAI comienza a desarrollar su primer producto de hardware. Según datos del analista Ming-Chi Kuo, OpenAI planea crear un smartphone revolucionario basado en agentes de AI en lugar de aplicaciones tradicionales. Si esto se materializa, OpenAI podría convertirse en un competidor directo del iPhone.

Lo que hace que la situación sea aún más interesante es que OpenAI adquirió el año pasado por 6.500 millones de dólares la startup "io", fundada por el legendario diseñador de Apple, Jony Ive. Aunque Jony Ive no figura personalmente como acusado, su startup aparece en los documentos judiciales. Esto demuestra cuán serias son las ambiciones de hardware de OpenAI.

Según representantes de Apple, enviaron una carta a la dirección de OpenAI en febrero de este año expresando sus preocupaciones, pero no recibieron respuesta. Según ixbt.com, se espera que este proceso judicial tenga un impacto serio no solo en las relaciones entre ambas empresas, sino también en los estándares de rotación de personal y seguridad corporativa en todo Silicon Valley.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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