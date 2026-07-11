Sol nocturno: EE. UU. aprueba un proyecto de espejo espacial a pesar de las protestas de los científicos

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de EE. UU. ha aprobado la solicitud de la empresa Reflect Orbital para lanzar un satélite experimental con un revestimiento reflectante especial. Este dispositivo está diseñado para dirigir la luz solar hacia regiones específicas de la Tierra durante la noche. Esta decisión se tomó a pesar de las fuertes objeciones de organizaciones astronómicas y grupos ecologistas. Así lo informa Ixbt.com informa .

La empresa Reflect Orbital planea crear un punto de luz de aproximadamente 5 kilómetros de diámetro en la superficie del planeta utilizando un espejo orientable en órbita. Los representantes de la startup afirman que esta tecnología podría ser muy útil para la iluminación adicional de plantas de energía solar por la noche y para las operaciones de rescate en áreas afectadas por desastres naturales. Se espera que el primer satélite de demostración, llamado Eärendil-1, sea puesto en órbita en los próximos meses.

Preocupaciones ambientales y obstáculos astronómicos

El proyecto prevé a largo plazo la creación de un sistema gigante compuesto por hasta 50 000 satélites. Es la escala del sistema lo que constituye la principal preocupación de la comunidad científica. Antes de tomar la decisión, la FCC revisó unas 1 800 solicitudes, la mayoría de las cuales se oponían al proyecto. Los expertos advierten que la iluminación artificial aumentará la contaminación lumínica del cielo nocturno y dañará los ecosistemas naturales.

Según Roohi Dalal, representante de la American Astronomical Society (AAS), la fuerte luz reflejada podría cegar temporalmente a conductores y pilotos, y dañar la vista de los aficionados que observan el cielo a través de telescopios. También obstaculizará gravemente el trabajo de los observatorios profesionales. Sin embargo, la FCC declaró que estos riesgos no entran en su competencia, ya que su función es únicamente regular el uso de las radiofrecuencias.

Consecuencias globales de la iluminación desde el espacio

Según información de ixbt.com, los resultados de la modelización realizada por el astrónomo Olivier Hainaut han demostrado que 50 000 satélites con espejos aumentarían drásticamente el brillo del cielo nocturno. Como resultado, incluso las zonas de cielo oscuro protegidas podrían convertirse en zonas luminosas suburbanas. Esto supone un gran obstáculo para los grandes proyectos internacionales destinados a explorar el espacio profundo.

Actualmente, se están construyendo en la Tierra telescopios gigantes como el observatorio Vera Rubin, el ELT y el GMT, que permiten la observación más detallada del espacio. La luz dispersada por los satélites en la atmósfera, que ilumina un área mucho más amplia de lo esperado, compromete la precisión de estas investigaciones científicas. No obstante, las startups tecnológicas y los organismos reguladores priorizan los intereses económicos y la innovación.