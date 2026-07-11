La Unión Europea examina un proyecto de ley sobre el escaneo de correspondencia privada

El Parlamento Europeo ha dado un paso más hacia la adopción de un proyecto de ley temporal que permite a las empresas tecnológicas escanear los mensajes privados de los usuarios. El objetivo principal de esta iniciativa es identificar y detener la difusión de material de abuso sexual infantil en Internet. Sin embargo, este documento está provocando serios debates entre los defensores de la privacidad digital y los derechos humanos. Así lo informa Ixbt.com informa .

Debido a un vacío legal actual, las plataformas en línea enfrentan varias restricciones al verificar voluntariamente los archivos de los usuarios. Se espera que el nuevo proyecto de ley cierre temporalmente esta brecha. Los diputados apoyaron el traslado de la iniciativa al Consejo de la Unión Europea para su posterior examen. No obstante, las opiniones sobre la redacción final del documento siguen siendo divergentes.

El equilibrio entre privacidad y seguridad

En el centro de las discusiones se encuentra la cuestión de los servicios que utilizan cifrado de extremo a extremo (end-to-end encryption). Si se mantienen las enmiendas actuales, aplicaciones de mensajería como Signal podrían quedar exentas del escaneo obligatorio de las correspondencias privadas de los usuarios. Esto se considera una victoria importante para los defensores de la privacidad, pero las autoridades de seguridad consideran que tales excepciones brindan oportunidades a los delincuentes.

Se necesitaban 361 votos para rechazar completamente el proyecto de ley, pero no se alcanzó esa cantidad de oposición. Como resultado, el documento pasó a la siguiente etapa del proceso legislativo. Mientras que los partidarios del proyecto consideran la seguridad digital de los menores como una prioridad, los críticos temen que este sistema se convierta en un mecanismo de vigilancia masiva en el futuro.

La dura reacción de Pavel Durov

El fundador de Telegram Pavel Durov , criticó duramente esta iniciativa. En su cuenta de X, condenó abiertamente estas acciones de la Unión Europea. Según información de ixbt.com, Durov considera que tales métodos no son propios de los estados democráticos.

"Tales trucos eran antes característicos de las 'repúblicas bananeras', y ahora son utilizados por la Unión Europea para aprobar leyes sobre vigilancia", escribe el líder de Telegram. Según él, bajo el pretexto de la seguridad infantil, se están introduciendo herramientas que violan la privacidad.

Ahora, el proyecto de ley será examinado por el Consejo de la Unión Europea. Si los estados miembros apoyan la cláusula de exclusión para los servicios cifrados, el documento pasará a la siguiente etapa. De lo contrario, podría comenzar un proceso de negociación largo y complejo entre las instituciones europeas, lo que retrasaría significativamente la adopción de la ley.