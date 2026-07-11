España vence a Bélgica y se enfrentará a Francia

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España vence a Bélgica y se enfrentará a Francia

En los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, España derrotó a Bélgica por 2-1. En el encuentro disputado en el estadio Inglewood de Los Ángeles, los españoles abrieron el marcador en la primera parte y el gol definitivo llegó al final del partido.

En el minuto 30, Fabián Ruiz puso a España por delante. En el minuto 41, Charles De Ketelaere anotó el gol del empate para Bélgica. En el minuto 88, Mikel Merino marcó el gol que dio a España el pase a la siguiente ronda.

España tuvo una gran superioridad en las estadísticas. El equipo realizó 18 disparos, de los cuales 8 fueron a puerta. Bélgica realizó 5 disparos, con 2 aciertos a portería.

En la posesión del balón, España registró un 68 % frente al 32 % de Bélgica. El número de pases fue de 663 a 295 a favor de España. La precisión en los pases también fue mayor en los españoles, con un 91 %. En Bélgica, esta cifra fue del 81 %.

Durante el encuentro, España cometió 13 faltas y Bélgica 18. Ambos equipos recibieron 2 tarjetas amarillas cada uno. No se registraron tarjetas rojas. El balance de fueras de juego fue de 3-1 y los saques de esquina de 5-1 a favor de España.

De esta manera, España se enfrentará a Francia en la siguiente fase. Bélgica finaliza así su participación en el torneo en los cuartos de final.

ИспанияБелгияФранцияФабиан РуисMikel MerinoШарль де Кетеларе
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