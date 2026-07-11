¿Cómo fueron calificados los jugadores en el partido entre España y Bélgica?

En los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, España derrotó a Bélgica por 2:1. Tras el partido, se publicaron las calificaciones de los jugadores. En el equipo español, la nota más alta fue para Pau Cubarsí, con 8,4 puntos.

Para España, Lamine Yamal obtuvo 8,0, Rodri 7,9 y Fabián Ruiz 7,8. El portero David Raya recibió 7,3 puntos.

Calificaciones de los jugadores españoles:

• David Raya — 7,3

• Marc Cucurella — 6,8

• Aymeric Laporte — 7,0

• Pau Cubarsí — 8,4

• Pedro Porro — 7,4

• Fabián Ruiz — 7,8

• Rodri — 7,9

• Dani Olmo — 7,5

• Mikel Oyarzabal — 6,6

• Álex Baena — 6,9

• Lamine Yamal — 8,0

Calificaciones de los suplentes españoles:

• Ferran Torres — 6,6

• Pedri — 7,0

• Nico Williams — 6,5

• Mikel Merino — sin calificación

En el equipo belga, las notas más altas fueron para Kevin De Bruyne, Jérémy Doku, Thomas Meunier y Thibaut Courtois, con puntuaciones entre 6,8 y 6,9. El autor del gol, Charles De Ketelaere, obtuvo 6,8 puntos.

Calificaciones de los jugadores belgas:

• Thibaut Courtois — 6,9

• Maxim De Cuyper — 6,0

• Arthur Theate — 6,8

• Wout Faes — 5,7

• Timothy Castagne — 6,4

• Arthur Vermeeren — 5,9

• Kevin De Bruyne — 6,8

• Charles De Ketelaere — 6,8

• Leandro Trossard — 5,7

• Jérémy Doku — 6,8

• Loïs Openda — 6,1

Calificaciones de los suplentes belgas:

• Axel Witsel — 6,0

• Romelu Lukaku — 6,0

• Alexis Saelemaekers — 6,2

• Grégoire Lammens — 5,4

• Alexis Saelemaekers — sin calificación

En general, el mediocampo y la defensa de España registraron mejores resultados. En Bélgica, los jugadores ofensivos fueron más constantes, pero el equipo no pudo evitar la derrota.