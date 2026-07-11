Centros de datos en el espacio: ecologistas exigen detener los proyectos orbitales

Varias organizaciones ecológicas y científicas que operan en EE. UU. han exigido a la Federal Communications Commission (FCC) que detenga temporalmente la revisión de las solicitudes para la creación de centros de datos orbitales. En una petición enviada a través de la organización sin fines de lucro Earthjustice, se destaca la necesidad de realizar una evaluación integral del impacto ambiental antes de lanzar enormes constelaciones de satélites al espacio. Según los expertos, tales proyectos podrían causar daños irreparables a la atmósfera y estratosfera terrestre. Esto es reportado por Ixbt.com informa .

La coalición de ecologistas se basa en la National Environmental Policy Act (NEPA) adoptada en 1969. Esta ley exige que las agencias federales estudien el impacto en la naturaleza de cualquier proyecto importante antes de tomar una decisión. Actualmente, existen varios proyectos que prevén desplegar capacidades de computación en el espacio, y su impacto acumulativo en la capa de ozono, la calidad del cielo nocturno y la composición química de la estratosfera es motivo de preocupación.

Mega-proyectos en el espacio y su escala

Los proyectos de centros de datos orbitales contemplan trasladar las capacidades de computación directamente al espacio abierto. Según los desarrolladores, esto reduciría la carga sobre los centros de datos en la Tierra debido al desarrollo de las tecnologías de AI. Los centros terrestres requieren grandes cantidades de electricidad, agua y grandes extensiones, mientras que en el espacio estos problemas se resolverían de forma natural.

Sin embargo, las organizaciones ecológicas señalan que la escala de estos proyectos es varias veces mayor que la de las constelaciones de satélites anteriores. Por ejemplo, SpaceX ha presentado planes para crear hasta un millón de centros de datos orbitales. Además, empresas como Orbital, Starcloud, Blue Origin y Cowboy Space están considerando conjuntamente el lanzamiento de otros 260 000 satélites.

Según Ian Feisler, abogado principal de Earthjustice, la FCC debe responder a esta petición en plazos razonables. Si la comisión comienza a otorgar licencias sin cumplir con los requisitos de la legislación ambiental, el asunto podría ser llevado a los tribunales. Por ahora, la FCC no ha emitido comentarios oficiales sobre esta solicitud.

Problemas de competencia y regulación

Actualmente, el organismo regulador de proyectos orbitales se encuentra bajo una doble presión. Por un lado, los ecologistas exigen seguridad, y por otro, las empresas tecnológicas y organizaciones del sector piden acelerar la revisión de las solicitudes. Esto se justifica por el aumento de la competencia global en el sector espacial, en particular la actividad de China en esta dirección.

A pesar de esto, la FCC ha endurecido recientemente algunos requisitos para los operadores de satélites. Por ejemplo, el plazo para retirar de órbita los aparatos en órbita baja tras finalizar su misión se redujo de 25 a 5 años. Esto sirve para mitigar, aunque sea parcialmente, el problema de los desechos espaciales.

Las demandas presentadas por los ecologistas cubren las siguientes áreas principales: