Bluesky nombra un nuevo director ejecutivo permanente

Bluesky, la red social considerada como una alternativa clave a X (anteriormente Twitter), ha experimentado un cambio importante en su dirección. Toni Schneider, quien ocupaba el cargo de forma interina desde marzo de este año, ha sido nombrado oficialmente director ejecutivo (CEO) permanente. Este nombramiento se produce en un momento en que la plataforma está revisando su estrategia de desarrollo. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Toni Schneider es una figura con gran experiencia en el mundo tecnológico. Es conocido por ser el director fundador de Automattic, la empresa detrás de proyectos importantes como WordPress y Tumblr. También es socio de True Ventures, una de las firmas de capital de riesgo que invirtió en Bluesky. Según Schneider, tras cuatro meses de gestión interina, se convenció plenamente de la misión de la plataforma y decidió permanecer en el cargo.

Cabe recordar que Jay Graber, líder de larga trayectoria del proyecto Bluesky, dejó su cargo en marzo para convertirse en directora de innovación. Durante la gestión de Graber, el número de usuarios de la plataforma alcanzó los 43 millones y la tecnología descentralizada conocida como AT Protocol se expandió significativamente. Ahora, Schneider tiene como objetivo construir nuevas funciones sobre esta base.

Nueva estrategia: pequeñas comunidades y privacidad

Al hablar sobre sus planes futuros en su blog personal, Toni Schneider destacó que se centrará en crear «espacios más pequeños y comunidades cerradas». En su opinión, este enfoque impulsará la próxima ola de innovación y el crecimiento de usuarios. Esto significa una búsqueda de entornos más seguros basados en intereses, en lugar de un feed global abierto.

La historia de Bluesky está directamente relacionada con Twitter. La plataforma comenzó originalmente como un pequeño proyecto dentro de Twitter y luego se convirtió en una estructura independiente. Especialmente después de que Elon Musk tomara el control de Twitter y lo renombrara como X, Bluesky sirvió como refugio principal para los usuarios descontentos con los cambios.

Sin embargo, según los últimos datos, la plataforma enfrenta dificultades para retener a los usuarios. Aunque la actividad aumentó drásticamente tras la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de EE. UU., posteriormente se observó una desaceleración en el ritmo de crecimiento. Mientras algunos expertos expresan dudas sobre el futuro de la plataforma, el nombramiento del nuevo líder podría ser una cuestión de vida o muerte para Bluesky.

La tarea principal de Schneider es transformar a Bluesky no solo en una «copia de X», sino en una marca independiente con valores propios. Concluyó su mensaje diciendo: «Estamos apenas al principio de esta historia».