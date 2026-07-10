El jefe de Hugging Face: las empresas abandonan el alquiler de IA

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El jefe de Hugging Face: las empresas abandonan el alquiler de IA

En el mundo de la IA, comienza la era de los modelos de código abierto (open source). Clem Delangue, CEO de Hugging Face, una de las plataformas de IA más grandes del mundo, afirmó que las empresas ya no quieren depender de los sistemas cerrados de los gigantes tecnológicos. Según él, las empresas prefieren cambiar a modelos abiertos para mantener su independencia tecnológica. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Hugging Face actúa hoy como un GitHub para los desarrolladores de IA. Aquí, los ingenieros pueden compartir modelos listos para usar y conjuntos de datos. Actualmente, casi la mitad de las empresas del Fortune 500 utilizan los servicios de esta plataforma, lo que demuestra que el equilibrio de poder en el mercado de la IA está cambiando.

Eficiencia económica y control

En su intervención en el podcast Equity de TechCrunch, Delangue explicó las razones por las que las empresas recurren al código abierto. A menudo, los proyectos empresariales utilizan servicios de API listos para usar (como los productos de OpenAI o Anthropic) en la etapa inicial. Sin embargo, a medida que el proyecto crece y aumenta el número de usuarios, los costos de estos servicios «de alquiler» se vuelven astronómicos.

El aumento de los costos obliga a las empresas a buscar modelos de código abierto que funcionen en su propia infraestructura. Esto no solo permite ahorrar dinero, sino que también garantiza la seguridad de los datos y permite adaptar el modelo a sus necesidades. Los modelos de código abierto devuelven a las empresas el control total sobre su propiedad intelectual.

Clem Delangue también expresó su preocupación por la concentración del mercado de la IA en manos de unas pocas grandes corporaciones. En su opinión, si el sector se desarrolla solo en torno a sistemas cerrados, esto conducirá a una limitación de la innovación y a la pérdida de competencia. La cancelación de ciertos proyectos por parte de empresas como Anthropic también es una señal de la inestabilidad del mercado.

Esta tendencia también es importante para el sector de TI de rápido crecimiento en Uzbekistán. Para las startups locales y las organizaciones gubernamentales, utilizar modelos abiertos en plataformas como Hugging Face y adaptarlos al idioma uzbeko y al contexto local parece ser el camino más óptimo para no depender de servicios extranjeros de pago.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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