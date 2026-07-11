Carga completa en 3 minutos: creada en China una batería de estado sólido récord

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Carga completa en 3 minutos: creada en China una batería de estado sólido récord

Científicos de la Academia China de las Ciencias han presentado un prototipo de batería de litio-metal de estado sólido de un nuevo tipo, que se espera revolucione la industria de los vehículos eléctricos. Este invento está atrayendo la atención de los expertos del sector al ofrecer simultáneamente una alta densidad energética y una capacidad de carga ultrarrápida. Así lo informa Ixbt.com.

Según datos de Ixbt.com, la nueva celda de batería ha alcanzado una densidad energética de 451,5 Wh/kg. Lo más sorprendente es que el dispositivo es capaz de funcionar con un coeficiente de carga de 20C. Esto significa que la batería puede cargarse de 0 a 100 por ciento en solo tres minutos. Esta tecnología podría resolver el problema del largo tiempo de espera de carga, que sigue siendo el mayor inconveniente para los propietarios de vehículos eléctricos hoy en día.

Pruebas de seguridad y durabilidad

Los investigadores también destacan la durabilidad de la batería. Durante los experimentos, mantuvo sus características estables incluso después de pasar por 700 ciclos de carga y descarga a velocidad máxima. Estos indicadores se consideran resultados muy elevados para las baterías de estado sólido.

En cuanto a la seguridad, el nuevo desarrollo también demostró ser superior a las baterías de iones de litio tradicionales. La batería, en formato de celda tipo bolsa (pouch cell), superó con éxito una de las pruebas más estrictas: la prueba de penetración con clavo (nail penetration test). Dicha prueba demuestra la resistencia de la batería a los cortocircuitos y confirma que el riesgo de incendio es mínimo.

Papel en la industria y perspectivas futuras

Hoy en día, la mayoría de los vehículos eléctricos del mercado mundial, incluidas las marcas estadounidenses y europeas, admiten sistemas de carga rápida de entre 150 y 350 kW. Sin embargo, cargar la batería significativamente sigue tomando entre 20 y 40 minutos. Gigantes chinos como BYD, CATL y Ganfeng Lithium están realizando actualmente investigaciones serias para reducir este tiempo.

Existen varios obstáculos para la introducción de la nueva tecnología en la producción masiva:

  • La complejidad del proceso de producción masiva y su alto coste;
  • La necesidad de probar la durabilidad a largo plazo en condiciones de explotación reales;
  • La obtención de certificados de cumplimiento de las normas de seguridad de los organismos reguladores estatales.
Según los analistas del sector, se espera que las baterías de estado sólido entren ampliamente en el mercado entre 2026 y 2028. Mientras tanto, las baterías de litio-ferrofosfato (LFP) seguirán siendo las líderes en el mercado de vehículos eléctricos debido a su bajo coste y tecnología consolidada. Sin embargo, este descubrimiento de los científicos chinos permitirá en el futuro cargar los vehículos eléctricos incluso más rápido que repostar combustible en los coches convencionales.

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Abror Shuhratov
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