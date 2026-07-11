La serie Redmi Note 17 subirá de precio: Xiaomi promete calidad de nivel flagship

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La serie Redmi Note 17 subirá de precio: Xiaomi promete calidad de nivel flagship

Se espera que la serie Redmi Note, considerada la línea de smartphones más popular de Xiaomi, experimente un aumento de precio significativo en su nueva generación. Representantes de la compañía han sugerido que los precios de los Redmi Note 17 y Redmi Note 17 Pro serán más altos que los de las generaciones anteriores, instando a los usuarios a prepararse para ello. Así lo informa Ixbt.com informa .

El gerente de producto de la marca Redmi, Suncun, al interactuar con usuarios en la red social Weibo, respondió de manera breve y concisa a una pregunta sobre el precio de los nuevos dispositivos: «Prepárense moralmente». Según información de ixbt.com, esto indica que el precio de los nuevos smartphones aumentará considerablemente.

Sin embargo, el aumento de precio no es solo una estrategia de marketing, sino que está relacionado con una mejora drástica en las especificaciones técnicas y la calidad de los materiales. El gerente destacó que la serie Redmi Note 17 contará con el mejor diseño, los materiales de mayor calidad y un nivel de ensamblaje superior en la historia de esta línea.

Revolución técnica: batería de 9000 mAh y alta protección

Las especificaciones técnicas conocidas hasta ahora son realmente sorprendentes. Se espera que el modelo base Redmi Note 17 esté equipado con una pantalla OLED de 7 pulgadas, una cámara de 50 MP y una batería récord de 8000 mAh. Esta es una fuente de energía sin precedentes para los smartphones del segmento medio.

El modelo Redmi Note 17 Pro alcanza cotas aún más altas. Sus características principales son las siguientes:

  • Una enorme batería de 9000 mAh;
  • Una pantalla plana con resolución 1.5K y un brillo de 3500 nits;
  • Cristal de protección Gorilla Glass Victus 2;
  • Cuerpo totalmente protegido contra el agua y el polvo según los estándares IP66, IP68, IP69 e IP69K.
Además, Xiaomi ha anunciado un programa especial de soporte de batería para la versión Pro. Si la capacidad de la batería cae por debajo del 80% en los primeros cuatro años, la empresa la reemplazará de forma gratuita. En el quinto año, bajo ciertas condiciones, se ofrecerá a los usuarios la posibilidad de instalar una batería aún mayor de 10 000 mAh.

En el mercado, la serie Redmi Note siempre ha sido líder en términos de relación «precio-calidad». El aumento de precios podría ser una noticia inesperada para los compradores locales, pero se espera que las características de nivel flagship ofrecidas justifiquen este cambio. Por ahora, no se ha anunciado la fecha exacta de presentación ni de lanzamiento de los nuevos modelos.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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