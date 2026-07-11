Xiaomi presenta el revolucionario conjunto Mijia Washing and Drying Set Pro para el cuidado de la ropa

El gigante tecnológico chino Xiaomi ha presentado el Mijia Washing and Drying Set Pro, un conjunto que promete causar revuelo en el mercado de electrodomésticos. Este nuevo set incluye una lavadora inteligente con capacidad de 10 kg y una secadora de la misma capacidad. Según ixbt.com, el precio de este conjunto premium es de aproximadamente 900 dólares, y se espera que sorprenda incluso a los usuarios más exigentes gracias a sus funciones innovadoras. Así lo informa la noticia de Ixbt.com.

La principal característica de la lavadora es la tecnología Super Electrolysis. Electrodos especiales con recubrimiento de diamante dentro del dispositivo generan oxígeno activo mediante la electrólisis del agua. Los ingenieros de Xiaomi afirman que este método permite limpiar los tejidos más profundamente que los detergentes tradicionales y eliminar fácilmente incluso las manchas más difíciles.

Dosificación inteligente y ahorro de recursos

El Mijia Washing and Drying Set Pro está equipado con un sistema de dosificación inteligente. El dispositivo determina automáticamente el peso de la ropa en el tambor y calcula la cantidad de detergente y suavizante con una precisión de 0,75 ml. Una vez llenos, los depósitos duran aproximadamente un mes de uso. Los usuarios también pueden utilizar líquidos desinfectantes en lugar de suavizante.

Se ha prestado especial atención al ahorro de tiempo y recursos. El modo rápido para el lavado diario dura solo 36 minutos. Según las estimaciones del fabricante, este modo reduce el tiempo de trabajo en un 45 %, el consumo de agua en un 33 % y el consumo de electricidad en un 40 %, lo cual es muy relevante para el mercado actual donde la eficiencia energética es fundamental.

Enfoque delicado en los tejidos y tecnología de secado

La secadora incluida en el conjunto está equipada con una bomba de calor (heat pump), que ofrece un modo de secado delicado a una temperatura de aproximadamente 36 °C. El sistema selecciona automáticamente los parámetros según el tipo de tejido, garantizando que incluso las prendas de lana no sufran daños. Para los dueños de mascotas, se ha desarrollado un sistema especial de filtración de cuatro etapas que elimina eficazmente el pelo y las fibras finas de la ropa.

El diseño de los dispositivos también es destacable: gracias a su carcasa compacta, pueden integrarse perfectamente en los muebles. Según las preferencias del usuario, es posible instalar las máquinas una al lado de la otra o apiladas (en forma de columna). En posición vertical, la altura total es de 1720 mm, lo que ahorra un espacio considerable en el hogar.

Como parte del ecosistema Xiaomi, este conjunto se controla de forma remota a través de la aplicación Mi Home. También cuenta con el asistente de voz Xiao AI y funciones de actualización de software remota (OTA). Pequeñas pero importantes comodidades, como la iluminación interior del tambor y la posibilidad de añadir ropa durante el proceso de lavado, hacen que el uso sea aún más agradable.