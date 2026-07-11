Japón alcanza un nuevo hito en la carrera espacial: el cohete reutilizable RV-X supera las pruebas

La Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA) ha lanzado y aterrizado con éxito, por primera vez en la historia del país, el cohete experimental reutilizable RV-X. Esta prueba es un paso importante para que el país nipón reduzca drásticamente los costes de los vuelos espaciales y aumente su competitividad en el mercado espacial global. Así lo informa Ixbt.com informa .

Durante las pruebas realizadas en el polígono de Noshiro, el aparato despegó verticalmente, realizó un vuelo estacionario, un desplazamiento horizontal y aterrizó suavemente en el punto designado. Según el director del proyecto, Takashi Ito, el cohete se elevó a 11 metros de altura, se desplazó 16 metros y aterrizó con éxito. Aunque el vuelo duró menos de un minuto, estaba técnicamente planificado a la perfección.

Características tecnológicas y perspectivas

El cohete RV-X fue desarrollado en colaboración entre la JAXA y Mitsubishi Heavy Industries. El dispositivo tiene un diámetro de 1,8 metros y una altura de 7,3 metros. Está equipado con un motor diseñado para una larga vida útil y cuatro patas de aterrizaje con amortiguación. Los ingenieros destacan que este motor ha superado con éxito 165 pruebas de encendido hasta la fecha.

Actualmente, Japón utiliza su nuevo cohete H3, pero al ser un sistema de un solo uso, le resulta difícil competir económicamente con los cohetes Falcon 9 de SpaceX. El proyecto RV-X tiene como objetivo resolver este problema, sentando las bases para que Japón cuente en el futuro con lanzadores totalmente reutilizables.

Competencia global y cooperación internacional

Según información de ixbt.com, Japón realizó esta prueba un día después de que China aterrizara con éxito su propio cohete reutilizable. Aunque SpaceX (EE. UU.) lidera este campo, China y ahora Japón buscan unirse a los líderes. Reducir el coste de las misiones espaciales se ha convertido en la tendencia principal de la astronáutica mundial.

La JAXA no se limita a sus propios recursos y también lleva a cabo investigaciones conjuntas sobre sistemas reutilizables con Alemania y Francia. En el futuro, está previsto elevar el cohete RV-X a 100 metros y realizar maniobras más complejas. Se espera que la adopción de estas tecnologías reduzca significativamente los costes de transporte de carga al espacio.