El fundador de MiniMax renuncia a su salario hasta que se cree la AGI

Yan Junjie, líder de MiniMax, una de las startups de IA más prometedoras de China, ha tomado una decisión inesperada. En un momento en que el valor de las acciones de la empresa ha caído un 80 %, decidió no cobrar salario hasta alcanzar el nivel de inteligencia artificial general (AGI). Así lo informa el South China Morning Post. Sobre esto, Ixbt.com informa que.

En una carta interna enviada a los empleados, Yan Junjie señaló: «Desde hoy y hasta el día en que se cree la AGI, no recibiré salario de la empresa». Como referencia, la AGI es un sistema capaz de realizar tareas intelectuales a nivel humano. Actualmente, las empresas líderes del mundo, incluidas OpenAI y Google, están trabajando en esta misma tecnología.

Además, el líder de MiniMax prometió transferir una parte de sus propias acciones a los empleados. Según el plan, durante los próximos cuatro años, el 4 % de las acciones de la empresa se destinará a incentivar a los trabajadores y otro 1 % se destinará a un fondo de apoyo a proyectos de código abierto (open-source).

Crisis financiera y cuestiones de inversión

MiniMax atraviesa actualmente un periodo financiero complejo. Aunque la empresa planea atraer hasta 2 mil millones de dólares en inversiones, sus acciones han perdido casi el 80 % de su valor desde marzo. El precio de las nuevas acciones emitidas se ofrece un 10 % más barato que el valor de mercado, lo que provoca la devaluación de la participación de los accionistas existentes.

El producto insignia de la empresa, el modelo M3, fue presentado en junio, pero no alcanzó la popularidad esperada entre los desarrolladores. Como resultado, MiniMax se vio obligado a reducir a la mitad el precio de uso de su modelo. Este paso se interpretó como una señal de que el modelo de negocio de la empresa está bajo una seria presión en el mercado.

El mercado chino de IA generativa se ha convertido en un campo de feroz competencia de precios. Los competidores de MiniMax, como Zhipu AI, DeepSeek y Moonshot AI, están fortaleciendo sus posiciones. Por ejemplo, Zhipu recaudó recientemente 4 mil millones de dólares, demostrando su liderazgo en el mercado.

Según los expertos, la tarea principal para MiniMax es dirigir los fondos recaudados hacia el desarrollo de nuevos modelos competitivos. La renuncia al salario de Yan Junjie podría ser un paso simbólico destinado a unir al equipo en torno a un objetivo común y recuperar la confianza de los inversores.