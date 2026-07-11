Se revelan la fecha de presentación y las especificaciones técnicas del Motorola Edge 70 Max

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Se revelan la fecha de presentación y las especificaciones técnicas del Motorola Edge 70 Max

Buscando recuperar su posición en el mercado de smartphones, Motorola se prepara para presentar su próximo dispositivo insignia: el modelo Edge 70 Max. Según la información oficial publicada por la compañía, el nuevo smartphone será presentado al público en un evento especial que tendrá lugar en la India el 15 de julio. Se espera que este dispositivo compita seriamente con los principales flagships del mercado gracias a su alto rendimiento y capacidad energética. Así lo informa Ixbt.com informa el medio.

Según la publicación ixbt.com, el Motorola Edge 70 Max estará equipado con el último procesador Snapdragon 8 Gen 5. El fabricante destaca que, con este chipset, el smartphone logró obtener más de 3 millones de puntos en el test de benchmark AnTuTu. Para garantizar un funcionamiento estable del dispositivo, se ha instalado una cámara de vapor con una superficie de 5500 mm², lo que evita el sobrecalentamiento. La capacidad de la memoria RAM es de 12 GB.

Pantalla y calidad de imagen

La parte de la pantalla del dispositivo también integra tecnologías modernas. El modelo Edge 70 Max cuenta con un panel LTPO de alta calidad con resolución QHD+. La tasa de refresco de la pantalla es de 144 Hz, lo que garantiza una fluidez perfecta en juegos y animaciones de interfaz. Lo más sorprendente es que el brillo máximo de la pantalla alcanzaría los 7000 nit, permitiendo una visibilidad clara incluso bajo la luz del sol.

La pantalla admite una profundidad de color de 10 bits y cubre completamente la gama de colores DCI-P3. Para proteger la pantalla contra impactos externos, se ha instalado un cristal protector Corning Gorilla Glass 7i. Estas características convierten al smartphone en una herramienta práctica no solo para ver contenido, sino también para trabajar con gráficos a nivel profesional.

Autonomía y capacidades de carga

Uno de los puntos fuertes del nuevo flagship es su batería. Los ingenieros de Motorola decidieron equipar el dispositivo con una batería de 7100 mAh. Tal capacidad garantiza que el smartphone dure mucho tiempo, incluso en modo de uso intensivo. Además, la tecnología de carga rápida por cable de 90 W permite recargar la batería en poco tiempo.

El Motorola Edge 70 Max será el primer modelo de la serie en contar con una función de carga inalámbrica magnética. Este sistema magnético de 25 W ofrece una comodidad adicional a los usuarios. El cuerpo del dispositivo está hecho de aluminio y el panel trasero de cristal, lo que le otorga un aspecto premium. En cuanto a la cámara, se ha confirmado que un sensor Sony de 50 megapíxeles será el protagonista.

Por el momento, no se ha revelado el precio exacto del modelo Motorola Edge 70 Max. Sin embargo, las especificaciones técnicas y las soluciones innovadoras presentadas indican que este smartphone se situará en el segmento de precios altos. La llegada de este modelo al mercado a través de canales oficiales o no será, sin duda, una noticia interesante para los entusiastas de la tecnología.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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