Suerte inesperada: Un cliente recibe un nuevo Ryzen 7 9800X3D en lugar de un Ryzen 7 7800X3D

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Suerte inesperada: Un cliente recibe un nuevo Ryzen 7 9800X3D en lugar de un Ryzen 7 7800X3D

En el mundo de la tecnología informática, a menudo escuchamos noticias sobre clientes que son víctimas de fraudes, recibiendo dispositivos baratos o defectuosos en lugar de productos costosos. Sin embargo, un incidente reciente en Ucrania resultó ser todo lo contrario: un usuario de Reddit recibió un modelo mucho más caro y potente que el procesador que había pedido. Así lo informa Ixbt.com informa .

Un usuario registrado bajo el seudónimo jackinets en el foro de Reddit informó que pidió un procesador AMD Ryzen 7 7800X3D en una tienda local. Aunque este modelo es uno de los chips más populares entre los entusiastas de los juegos, el producto entregado sorprendió a todos. Al abrir la caja, el comprador descubrió que contenía el modelo más reciente y potente de AMD: el Ryzen 7 9800X3D.

Según la publicación ixbt.com, el comprador pagó 14 075 grivnas (aproximadamente 350 dólares) por la versión OEM (sin caja, solo el procesador) del modelo Ryzen 7 7800X3D. Sin embargo, el precio actual del modelo Ryzen 7 9800X3D en esa misma tienda es de casi 19 500 grivnas (aproximadamente 475 dólares). De esta manera, el comprador obtuvo un beneficio de 125 dólares sin ningún pago adicional.

Error del vendedor y diferencias técnicas

En las fotos publicadas por el usuario en las redes sociales, se ve claramente que en el albarán de pedido figura Ryzen 7 7800X3D, pero el procesador tiene la marca Ryzen 7 9800X3D. Esta situación probablemente ocurrió debido al descuido de un empleado del almacén o a un error técnico en el sistema de clasificación de productos.

El Ryzen 7 9800X3D es el procesador de última generación de AMD diseñado para juegos, basado en la arquitectura Zen 5. En comparación con la generación anterior Ryzen 7 7800X3D, el nuevo chip ofrece un rendimiento significativamente mayor en juegos gracias a una frecuencia de reloj más alta y un sistema de memoria caché mejorado (2ª generación 3D V-Cache).

La diferencia de precio entre estos procesadores es significativa. El Ryzen 7 9800X3D es actualmente uno de los productos más escasos, y su precio real en el mercado suele estar muy por encima del precio recomendado. Por lo tanto, el comprador ucraniano no solo ahorró dinero, sino que obtuvo la tecnología más moderna.

Este suceso provocó amplios debates en las redes sociales. Muchos usuarios lo llaman «fraude inverso». Por lo general, si las tiendas en línea detectan un error de este tipo, pueden solicitar la devolución del producto, pero si el comprador ya ha instalado el procesador y ha comenzado a usarlo, es legalmente difícil recuperarlo.

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Abror Shuhratov
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