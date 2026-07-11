La mayor central solar híbrida del mundo entra en funcionamiento en China

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La mayor central solar híbrida del mundo entra en funcionamiento en China

La corporación China Three Gorges Corporation (CTG) ha dado un paso revolucionario en el ámbito de las energías renovables al poner en funcionamiento, en el desierto de Gobi, la mayor central solar híbrida del mundo. Ubicado cerca de la ciudad de Hami, en la región autónoma uigur de Xinjiang, este complejo colosal atrae la atención de la comunidad internacional no solo por su capacidad de 1 GW, sino también por su tecnología única de almacenamiento de energía. Así lo informa Ixbt.com informa .

El proyecto combina dos tipos de tecnologías de generación: paneles fotovoltaicos tradicionales (900 MW) y una instalación solar térmica (CSP, 100 MW). Con una inversión total de 3530 millones de yuanes (aproximadamente 480 millones de dólares), este complejo ocupa 1817 hectáreas. Según ixbt.com, esta central ha superado al proyecto Noor Energy 1 de 950 MW en Dubái, convirtiéndose en el líder mundial de su categoría.

Energía nocturna mediante sales fundidas

El principal logro tecnológico de este proyecto es su sistema de almacenamiento de energía basado en sales fundidas. Durante el día, 260 000 espejos especiales dirigen la luz solar hacia receptores, calentando un fluido caloportador hasta 550 °C. El calor acumulado permite generar electricidad incluso después de la puesta del sol: la sal caliente convierte el agua en vapor, que a su vez mueve las turbinas.

Esta tecnología permite suministrar energía estable durante 8 horas adicionales tras el atardecer, sin necesidad de baterías de iones de litio tradicionales. Los ingenieros destacan que el proyecto utiliza reflectores lineales de Fresnel mejorados, lo que aumenta la eficiencia en un 10 % respecto a sistemas similares. Un sistema de gestión unificado coordina el funcionamiento de los paneles solares y el bloque térmico.

Eficiencia económica y ambiental

Una vez que el complejo de Hami opere a plena capacidad, se espera que produzca aproximadamente 2,07 TWh de electricidad al año. Según las estimaciones de CTG, esta cantidad es suficiente para abastecer de electricidad continua a más de 830 000 hogares. Para un país soleado como Uzbekistán, estas tecnologías híbridas podrían ser un modelo importante para garantizar la independencia energética en el futuro.

China no tiene intención de detener su expansión en el sector energético. En el futuro, se planea aumentar la capacidad de la central de Hami a 3 GW. Además, actualmente se está construyendo otro gran proyecto híbrido cerca de esta zona. Su capacidad total será de 1,5 GW, de los cuales 1,3 GW se destinarán a paneles fotovoltaicos y 150 MW a la generación solar térmica.

Este proyecto representa un paso crucial para resolver el principal inconveniente de las fuentes de energía renovables: la inestabilidad. La capacidad de generar energía incluso cuando no hay sol otorga a la energía verde una ventaja competitiva frente a las centrales tradicionales de carbón y gas.

ХитойҚуёш ЭнергиясиГибрид СтанцияТехнологияГоби Саҳроси
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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