Investigadores chinos han anunciado una nueva etapa en la seguridad de la exploración espacial. Científicos de la Universidad de Aeronáutica y Astronáutica de Nankín han desarrollado el concepto de una «caja negra» especialmente protegida para naves espaciales equipadas con sistemas de energía nuclear. Este dispositivo sirve para almacenar datos de vuelo y reducir el riesgo de dispersión de materiales radiactivos transmitiendo coordenadas en caso de accidente. Así lo informa Ixbt.com informa .

En los últimos años, el interés por las naves espaciales con sistemas de energía nuclear ha crecido. Estas tecnologías son cruciales para misiones de larga distancia donde los paneles solares son ineficaces, especialmente para vuelos a Marte. Por ejemplo, la NASA también está estudiando dispositivos nucleares para futuras misiones. Sin embargo, dado que el choque de tales naves en la Tierra podría causar un desastre ecológico, un sistema para localizarlas y determinar su estado es una necesidad vital.

Alta resistencia y navegación BeiDou

Según los cálculos de los ingenieros, este módulo compacto, que pesa solo 4,5 kg y mide 16,5 × 16,8 cm, es capaz de soportar enormes cargas mecánicas. Puede absorber una energía de impacto de hasta 25 969 Julios. Según Ixbt.com, este módulo combina tanto un registrador de datos como una baliza satelital basada en el sistema de navegación BeiDou

Para proteger la electrónica, los desarrolladores crearon una carcasa multicapa. Esta estructura consta de las siguientes partes:

Una cubierta exterior resistente al calor y a los impactos;

Una capa especial que absorbe la energía del impacto;

Una cápsula hermética que protege el módulo electrónico interno.

La construcción se modeló inicialmente en un superordenador con una potencia de 1400 Tflops. Los cálculos demostraron que el sistema de protección multicapa es capaz de absorber aproximadamente el 90 % de la energía del impacto. Posteriormente, los ingenieros realizaron pruebas reales lanzando el prototipo al suelo a gran velocidad mediante un dispositivo balístico. Como resultado, aunque la carcasa exterior sufrió daños, el módulo electrónico interno mantuvo su capacidad operativa y continuó transmitiendo señales.

Garantía de seguridad para futuras misiones

Los investigadores también han desarrollado una versión más avanzada del dispositivo, con un sistema de amortiguación inflable. Según los resultados de la modelización, dicha construcción reduce la carga de impacto en un 44 % adicional y, lo que es más importante, asegura que el dispositivo flote en la superficie del agua. Esto facilita enormemente la búsqueda de aparatos que caigan al océano.

Por ahora, el proyecto se encuentra en fase experimental. Aunque los científicos chinos han presentado sus avances, no se han revelado planes concretos sobre cuándo se instalarán estos sistemas en naves espaciales reales. Si la tecnología se implementa, se convertirá en un elemento de seguridad fundamental para la exploración espacial mediante motores nucleares.

Para países como Uzbekistán, estas innovaciones en tecnología espacial también son de gran importancia. Desde el punto de vista de la seguridad global, el control de las instalaciones nucleares y las tecnologías de localización rápida en caso de accidente sirven a los intereses de toda la humanidad.