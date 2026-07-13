¿Son erróneas nuestras concepciones del Universo? El principio de Copérnico bajo sospecha

El principio de Copérnico, uno de los pilares de la cosmología moderna, ha sufrido un golpe inesperado. Investigaciones recientes sugieren que el Universo podría no tener la misma estructura en todas las direcciones, al contrario de lo que pensábamos. Este descubrimiento podría obligar a revisar las teorías fundamentales sobre el origen y la evolución del Universo. Así lo informa Ixbt.com informa .

Nuevos análisis basados en datos del proyecto Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) han provocado intensos debates entre los físicos. Los científicos estudiaron la ubicación de unos 47 millones de galaxias a una distancia de hasta 11 mil millones de años luz. Los resultados del estudio fueron publicados por la edición ixbt.com.

Dudas sobre la homogeneidad del Universo

El estudio realizado por los físicos Francesco Sylos Labini y Marco Galoppo demostró que el Universo, incluso a escalas muy grandes, tiene un aspecto diferente en distintas direcciones. Esto contradice el principio cosmológico. Según este principio, aunque las galaxias forman cúmulos a corta distancia, a distancias muy grandes la materia debería estar distribuida estadísticamente de forma uniforme en todas las direcciones.

En su trabajo, los científicos utilizaron un nuevo método estadístico llamado Angular Distribution of Pairwise Distances (ADPD). Este método permite evaluar cómo varía la distribución de las galaxias según la distancia y la dirección. La anisotropía (variación de las propiedades según la dirección) detectada por los análisis persiste hasta una distancia de unos 3,26 mil millones de años luz (un gigaparsec).

¿Se revisarán las ecuaciones de Einstein?

Anteriormente, tales estructuras no uniformes solo se observaban a escalas de decenas o cientos de megapársecs. El nuevo estudio muestra que esta cifra es mil veces mayor de lo esperado. Si estos datos se confirman mediante métodos independientes, habrá que modificar los modelos básicos de la evolución del Universo.

En particular, los científicos deberán adoptar un nuevo enfoque de las ecuaciones de la relatividad general de Albert Einstein o tener en cuenta factores más complejos que influyen en la expansión del Universo. También podrían actualizarse las hipótesis sobre la interacción de la materia oscura.

Por ahora, los autores del estudio no se apresuran a sacar conclusiones definitivas. Es posible que a distancias aún mayores, el Universo sea estadísticamente uniforme. Sin embargo, los datos del DESI ya han empezado a plantear preguntas inesperadas y complejas a la física moderna.