Serie Redmi Note 17: batería de 9000 mAh y nuevos procesadores Snapdragon

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Serie Redmi Note 17: batería de 9000 mAh y nuevos procesadores Snapdragon

La familia Redmi Note, una de las líneas más populares de Xiaomi, está a punto de renovarse. A pocos días del estreno oficial, expertos han revelado todas las características técnicas principales de los modelos Redmi Note 17 y Redmi Note 17 Pro. Según Ixbt.com, citando a la fuente Experience More, los nuevos smartphones buscan sorprender al mercado con una capacidad energética récord. Así lo informa Ixbt.com informa .

El modelo base de la serie, el Redmi Note 17, funciona con la plataforma Snapdragon 4 Gen 4. El smartphone está equipado con una pantalla Samsung E4 Pro de 7 pulgadas, que ofrece una resolución Full HD+ y un brillo de hasta 1800 nit. Lo más destacado es que este modelo incorpora una enorme batería de 8000 mAh. El dispositivo admite carga rápida de 45 W y carga inversa por cable de 22,5 W.

Capacidades de la versión Pro y potencia récord

El modelo Redmi Note 17 Pro cuenta con un chip Snapdragon 6s Gen 4 aún más potente. Su pantalla plana de 6,83 pulgadas funciona con una resolución 1,5K y ofrece un brillo máximo récord de 3500 nit. Sin embargo, el verdadero "corazón" de este modelo es su batería de 9000 mAh. El fabricante ha implementado una tecnología de carga rápida de 67 W para esta fuente de energía.

Cabe destacar que Xiaomi ha anunciado un programa especial de servicio de batería de cinco años para la versión Pro. Según este, si la capacidad de la batería cae por debajo del 80 % durante los cinco años de uso, la empresa la reemplazará de forma gratuita por una batería nueva de mayor capacidad, de 10 000 mAh. Esta es una garantía sin precedentes para smartphones de gama media.

Cámara y sistemas de protección

Ambos modelos están equipados con una cámara principal de 50 megapíxeles basada en un sensor Sony y un escáner de huellas dactilares óptico integrado en la pantalla. El nivel de protección de los cuerpos también se ha mejorado significativamente:
  • Redmi Note 17 — protección contra polvo y agua IP65;
  • Redmi Note 17 Pro — protección máxima IP69K (resistente a la presión de agua caliente y a la inmersión total).

A pesar de las mejoras técnicas, se ha revelado que los marcos laterales de los dispositivos están fabricados en plástico. Esta decisión probablemente se tomó para mantener el peso total de los smartphones en un nivel razonable y evitar un aumento drástico en el precio.

La presentación oficial de la serie Redmi Note 17 tendrá lugar el 14 de julio. Los representantes de la empresa han sugerido que los precios podrían subir ligeramente debido a las nuevas tecnologías y las baterías masivas, instando a los usuarios a "prepararse mentalmente". Se espera que estos modelos se posicionen tradicionalmente entre los smartphones más vendidos del mercado.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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