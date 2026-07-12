Una nueva era para los monitores OLED: se anuncia el estándar VESA DisplayHDR True Black 1400

La Video Electronics Standards Association (VESA) ha presentado oficialmente el estándar DisplayHDR True Black 1400, marcando un nuevo hito en el mundo de las tecnologías de visualización. Esta nueva certificación está diseñada para paneles OLED y QD-OLED, prometiendo llevar la calidad de imagen a un nivel completamente nuevo. No se trata solo de números, sino de un estricto control de calidad para futuros monitores y portátiles premium. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información de ixbt.com, el estándar DisplayHDR True Black 1400 exige especificaciones técnicas muy elevadas a la pantalla. En particular, para obtener dicha certificación, el brillo máximo de la pantalla debe ser de al menos 1400 cd/m². Al mismo tiempo, se debe mantener la profundidad del color negro, la principal ventaja de la tecnología OLED: el nivel de negro no debe superar los 0,0005 cd/m². Esto permite al usuario experimentar un contraste inigualable, incluso en las escenas más brillantes y oscuras.

Requisitos técnicos y oportunidades para creadores de contenido

El nuevo estándar no solo controla el brillo máximo, sino también el brillo estable en toda la superficie de la pantalla. Según los requisitos de DisplayHDR True Black 1400, el brillo mínimo en toda la pantalla no debe ser inferior a 700 cd/m². Este es un indicador técnicamente difícil de alcanzar a medida que aumenta el tamaño de la pantalla. Por ello, los dispositivos con esta certificación se situarán entre los modelos más avanzados y costosos del mercado.

Según los expertos, el estándar DisplayHDR True Black 1400 es un paso importante para los creadores de contenido HDR. Ahora, directores, coloristas y diseñadores gráficos pueden predecir con mayor precisión cómo se verá la imagen final para el consumidor. Con este paso, VESA pretende fortalecer el puente de confianza entre consumidores y creadores de contenido.

Primeros dispositivos en el mercado y reacción de los fabricantes

Por ahora, no hay monitores individuales en el mercado que cumplan con este estándar, pero ha aparecido la primera «golondrina» en el segmento de los portátiles. Lenovo presentó el portátil Yoga Pro 16, siendo el primero en el mundo en obtener esta certificación. Esto demuestra que es posible lograr una calidad de imagen de nivel profesional incluso en dispositivos móviles.

El gigante tecnológico surcoreano Samsung también ha celebrado la nueva certificación. La compañía planea presentar sus nuevos paneles OLED y QD-OLED que cumplen con los requisitos de DisplayHDR True Black 1400 en las grandes ferias que se celebrarán a finales de este año. Esto indica que pronto veremos esta tecnología en los monitores de nueva generación de marcas como Samsung, Dell y ASUS.

Teniendo en cuenta la creciente demanda de dispositivos con paneles OLED, la introducción de este estándar es importante también para los usuarios profesionales y gamers locales. Una imagen HDR de alta calidad transforma radicalmente la experiencia visual, no solo en juegos, sino también al ver vídeos de alta resolución.