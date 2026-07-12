Científicos descubren un método biológico para neutralizar el uranio radiactivo

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Científicos descubren un método biológico para neutralizar el uranio radiactivo

Un grupo internacional de científicos ha logrado un avance importante en microbiología y ecología: se ha demostrado que las bacterias tienen la capacidad de "neutralizar" el uranio disuelto en el agua transformándolo en un compuesto químico estable. Este descubrimiento abre el camino a métodos biológicos totalmente nuevos, seguros y eficaces para limpiar zonas contaminadas por elementos radiactivos. Así lo informa Ixbt.com informa .

Los resultados del estudio, realizado por expertos del Centro Helmholtz de Dresde-Rossendorf (HZDR), la empresa Wismut GmbH y la Universidad de Granada, fueron publicados en el sitio ixbt.com. Para el experimento se utilizaron muestras de una mina de uranio inundada situada en los montes Rudali, en Alemania. Este entorno se considera lo más parecido a las condiciones reales de las aguas subterráneas contaminadas.

Proceso experimental y resultados sorprendentes

En laboratorio, las muestras de agua se colocaron en un entorno sin oxígeno y se añadió glicerina como fuente de energía para las bacterias. Durante los procesos vitales, los microorganismos fijaron el uranio disuelto, convirtiéndolo en una forma menos móvil. El resultado superó las expectativas: tras 130 días, la concentración de uranio en el agua disminuyó un 95 %, lo que significa que solo quedaba el 5 % de la cantidad inicial en la solución.

Los análisis realizados mediante microscopía electrónica moderna y el sincrotrón ESRF en Francia mostraron que gran parte del uranio se había acumulado en las paredes celulares de las bacterias. Lo más importante es que los científicos identificaron la forma pentavalente del uranio (U(V)), considerada muy rara e inestable en la naturaleza. Resultó que las bacterias unen el uranio al hierro y al oxígeno para formar el compuesto estable FeU(V)O4.

Importancia para la resolución de problemas ecológicos

Este compuesto solo se había encontrado anteriormente en suelos de zonas de Croacia donde se habían utilizado municiones de uranio, pero su mecanismo de formación seguía siendo un enigma científico. El nuevo estudio demuestra por primera vez que las bacterias desempeñan un papel clave en este proceso. Otro aspecto inesperado es que el compuesto formado no perdió su estabilidad ni siquiera al entrar en contacto con el oxígeno.

Para regiones con un historial de extracción de uranio y problemas de residuos radiactivos, este descubrimiento podría tener una gran importancia práctica. El uso de microorganismos naturales para purificar las aguas subterráneas es mucho más económico y ecológico que los métodos químicos tradicionales.

Actualmente, los científicos trabajan en nuevas biotecnologías para aplicar este proceso a gran escala y tratar suelos contaminados. Si este método se pone en práctica, será posible restaurar miles de hectáreas de tierras contaminadas por radiactividad en todo el mundo.

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Abror Shuhratov
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