El Samsung Galaxy Z Fold 8 aparece en vivo: las capacidades del nuevo flagship

El gigante tecnológico surcoreano Samsung se prepara para presentar su próximo flagship plegable, el Galaxy Z Fold 8. Aunque el estreno oficial está previsto para julio, la primera foto en vivo del smartphone y detalles técnicos detallados se han filtrado en Internet. Esta noticia confirma la intención de Samsung de fortalecer su liderazgo en el mercado de smartphones plegables. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según el bloguero Engage Machine Wang Tengxiao en la red social Weibo, el nuevo Galaxy Z Fold 8 ya se está exhibiendo en las tiendas de la marca en Corea del Sur. La foto difundida muestra claramente el diseño actualizado del smartphone, en particular el nuevo mecanismo de bisagra de dos secciones en color negro. Según ixbt.com, este mecanismo no solo aumenta la durabilidad, sino que también reduce significativamente la marca de pliegue en la pantalla.

Especificaciones técnicas y rendimiento

Según la información proporcionada por el insider Debayan Roy, el Galaxy Z Fold 8 estará equipado con dos pantallas de alta calidad. La pantalla externa es un panel OLED de 5,4 pulgadas con soporte para una tasa de refresco de 120 Hz. La pantalla principal interna se basa en la tecnología Dynamic AMOLED 2X de 7,6 pulgadas con una relación de aspecto de 4:3. La compañía ha reforzado la capa protectora de las pantallas, asegurando durabilidad para un uso a largo plazo.

El hardware del dispositivo se basa en el último procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Este chip está especialmente optimizado para AI y juegos exigentes. El smartphone contará con 12 GB de RAM y hasta 1 TB de almacenamiento interno. En cuanto al software, se espera la interfaz One UI 9 basada en Android 17, lo que hará que la interfaz de usuario sea aún más fluida e inteligente.

Capacidades de cámara y batería

También se esperan cambios significativos en el sistema de cámaras. El módulo principal del Galaxy Z Fold 8 contará con un sensor de 50 MP, acompañado de otra cámara ultra gran angular de 50 MP. Para los amantes de los selfies, se incluyen cámaras de 10 MP tanto en la pantalla externa como en la interna. Esta combinación permite capturar imágenes de alta calidad tanto de día como de noche.

Una batería de 4800 mAh se encarga de la autonomía del smartphone. El dispositivo admite carga rápida por cable de 45 W y carga inalámbrica de 25 W. El nuevo modelo también destaca por su compacidad: un grosor de solo 4,5-4,9 mm abierto y 9,7-9,8 mm cerrado. Se espera que el peso total del dispositivo sea de unos 200 gramos.

La presentación oficial del Samsung Galaxy Z Fold 8 tendrá lugar el 22 de julio en el evento Galaxy Unpacked en Londres. Actualmente, ya se aceptan pedidos anticipados en algunas regiones. Este flagship competirá sin duda seriamente con los modelos plegables de Xiaomi y otras marcas chinas.