SpaceX presenta el mecanismo de brazos de sujeción gigantes actualizado para Starship

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SpaceX presenta el mecanismo de brazos de sujeción gigantes actualizado para Starship

La compañía SpaceX, fundada por Elon Musk, ha mostrado el funcionamiento de su plataforma de lanzamiento actualizada para el sistema de cohetes Starship, el más potente del mundo. Este dispositivo, conocido como Orbital Launch Mount (OLM) e instalado en el puerto espacial Starbase en Texas, es fundamental para garantizar el despegue seguro del cohete. Así lo informa el portal Ixbt.com.

Los videos difundidos en Internet muestran el movimiento sincronizado del sistema de "brazos" mecánicos gigantes, o pinzas, que sujetan el propulsor Super Heavy antes del lanzamiento. Este mecanismo tiene la función de retener el cohete en tierra hasta que sus motores alcancen la potencia máxima y liberarlo en el segundo preciso.

Complejidad tecnológica y seguridad

Según Ixbt.com, este sistema anular se encuentra alrededor de la base de la primera etapa del Super Heavy. Debe soportar la enorme presión y vibraciones generadas cuando los 33 motores Raptor se encienden simultáneamente. En el momento en que los motores funcionan de manera estable, las pinzas se abren simultáneamente y se apartan rápidamente para evitar dañar el cohete.

Esta mesa de lanzamiento modernizada fue creada para corregir fallos identificados en pruebas anteriores y hacer que el proceso de vuelo sea más fiable. Los ingenieros de SpaceX han trabajado durante mucho tiempo en la automatización de este proceso, donde cada segundo y milímetro son cruciales.

Preparación para el próximo vuelo

Recientemente, la empresa también publicó fotos y videos de alta calidad que muestran las pruebas de encendido estático (static fire test) de la primera etapa Super Heavy V3. Estas pruebas son una de las etapas finales para verificar la preparación del cohete para el vuelo.

Según un comunicado oficial de SpaceX, el próximo vuelo de prueba del sistema Starship, el número 13, está previsto para el 16 de julio de este año. En el marco de este vuelo, no solo se probará el despegue del cohete, sino también las tecnologías de recuperación de sus diversos componentes.

El proyecto Starship es uno de los programas espaciales más ambiciosos que busca llevar a la humanidad a la Luna y Marte. Cada prueba exitosa acerca la era del turismo espacial y los viajes interplanetarios. Estos avances son seguidos con interés por los entusiastas de la tecnología espacial, ya que tales logros influyen directamente en el desarrollo de la cobertura global de Internet y las comunicaciones por satélite.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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