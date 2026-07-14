Apple demanda a OpenAI: Robo de datos confidenciales

Un serio conflicto legal ha surgido entre dos gigantes del mundo tecnológico: Apple y OpenAI. La corporación Apple presentó una demanda contra OpenAI, líder en el campo de la AI, acusándola de robo de secretos comerciales y obtención ilegal de información confidencial. Según la demanda, OpenAI obtuvo documentos técnicos cruciales sobre productos aún no anunciados al captar a antiguos empleados de Apple. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según los documentos presentados por Apple, tras dejar la empresa, el ex ingeniero de sistemas Chang Liu descargó archivos confidenciales aprovechando un error (bug) raro y previamente desconocido en la red de Apple. Esta vulnerabilidad pertenece a la categoría "zero-day", lo que significa que el ex empleado logró utilizarla con fines maliciosos antes de que los ingenieros de Apple pudieran corregirla.

Proyectos confidenciales y robo técnico

Según TechCrunch, Chang Liu permaneció conectado a la red de Apple durante varias semanas después de comenzar a trabajar en OpenAI. Se apropió de decenas de documentos de hardware, incluyendo presentaciones de ingeniería, especificaciones técnicas e información de proyectos de productos que aún no han salido al mercado. La revisión de los registros del servidor de Apple reveló que solo Liu utilizó este error.

La demanda también señala que Liu no solo utilizó el error del sistema, sino que también accedió sin autorización al portátil de trabajo de su conocido Yu-Ting Peng, quien en ese momento aún era empleado de Apple. Posteriormente, Peng también dejó Apple y se unió al equipo de OpenAI. Esta situación se considera un intento sistemático por parte de OpenAI de recopilar datos internos de Apple.

Según representantes de Apple, el ex empleado tampoco devolvió el portátil de trabajo que se le asignó e intentó acceder a los almacenes de almacenamiento en la nube de la empresa a través de él. En febrero de 2024, se registró que Liu intentó repetidamente acceder a la red interna de Apple, donde se almacenan los archivos de ingeniería y los documentos de proyectos.

Puntos débiles en el sistema de seguridad

Este incidente demostró una vez más lo difícil que es para las grandes corporaciones tecnológicas garantizar la seguridad de los datos durante el proceso de salida de los empleados. Por lo general, todas las autorizaciones de un empleado deben ser revocadas al momento de su despido. Sin embargo, debido a errores de software inesperados o al factor humano, siempre existe el riesgo de que información confidencial caiga en manos ajenas.

Apple informó que ya ha solucionado completamente este error y cerrado todos los puntos de acceso no autorizados. OpenAI aún no ha emitido una respuesta oficial a estas acusaciones. Se espera que este proceso judicial tenga un impacto serio no solo en las relaciones entre ambas empresas, sino también en las reglas de rotación de personal y protección de la propiedad intelectual en todo Silicon Valley.