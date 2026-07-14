Copa Mundial 2026: Se conoce al árbitro del partido Inglaterra - Argentina

Se ha dado a conocer quién arbitrará uno de los enfrentamientos más esperados de la semifinal de la Copa Mundial 2026: el duelo entre Inglaterra y Argentina. La FIFA ha seleccionado al árbitro estadounidense Ismail Elfath para este encuentro.

Gran partido, gran presión

La semifinal entre Inglaterra y Argentina está en el centro de atención, no solo por el pase a la final, sino también por la rivalidad histórica, el factor Messi y las polémicas que rodean al torneo.

Por ello, la presión sobre el equipo arbitral será altísima. Cada falta, cada fuera de juego y cada decisión del VAR podrían convertirse en un gran tema de debate.

Árbitro central: Ismail Elfath

La FIFA ha confiado la dirección del partido Inglaterra - Argentina al representante estadounidense Ismail Elfath.

En el campo, será asistido en las bandas por sus compatriotas Corey Parker y Kyle Atkins.

El papel de cuarto árbitro lo desempeñará el italiano Maurizio Mariani. Como árbitro asistente de reserva, trabajará otro representante de Italia, Daniele Bindoni.

Función Árbitro Árbitro central Ismail Elfath 1er árbitro asistente Corey Parker 2do árbitro asistente Kyle Atkins Cuarto árbitro Maurizio Mariani Árbitro asistente de reserva Daniele Bindoni

Una gran prueba para Elfath

Para Ismail Elfath, esta designación podría convertirse en uno de los partidos más importantes de su carrera.

Arbitrar un partido entre equipos como Inglaterra y Argentina en una semifinal de la Copa Mundial no es tarea fácil. Aquí no basta con conocer las reglas: se requiere sentir el espíritu del juego, controlar las emociones de los jugadores y no ceder ante la presión.

En estos partidos, el mejor trabajo del árbitro es pasar desapercibido y dejar que el fútbol brille. Pero esto no es fácil, especialmente con jugadores como Messi, Kane o Bellingham en el campo.

¿Cuándo comienza el partido?

La semifinal entre Inglaterra y Argentina se llevará a cabo en la noche del 15 al 16 de julio.

El encuentro comenzará a las 00:00, hora de Taskent.

El equipo ganador pasará a la final de la Copa Mundial 2026 y se enfrentará a Francia o España en el partido decisivo.

¿Por qué hay tanta presión en torno a este partido?

Argentina ha estado en el centro del debate de los aficionados durante toda la Copa Mundial 2026 debido a varios episodios polémicos. Algunos han criticado las decisiones arbitrales y se han expresado diversas opiniones en las redes sociales sobre la transparencia del torneo.

Inglaterra, por su parte, es considerada como una de las favoritas para llegar a la final, contando con Jude Bellingham, Harry Kane y otros líderes en su plantilla.

En esta situación, la tarea principal del equipo arbitral es dirigir el partido de manera precisa y consistente, sin añadir nerviosismo innecesario.

El precio del error en semifinales es muy alto

En una semifinal de la Copa Mundial, el precio de un error arbitral es mucho mayor que en un partido normal. Una decisión incorrecta puede decidir el destino de la final.

Por eso, recae una gran responsabilidad sobre Elfath y su equipo. Especialmente las decisiones relacionadas con el VAR, los episodios de penaltis y las segundas tarjetas amarillas podrían ser los puntos más críticos del partido.

Aquí no existe el modo "lo revisamos después" para los árbitros. Cada decisión se toma en tiempo real y bajo la máxima presión.

A un paso de la final

Se espera que la semifinal Inglaterra - Argentina sea uno de los partidos más importantes de la Copa Mundial 2026. Tras el anuncio del equipo arbitral, la intriga en torno al encuentro ha aumentado.

Ahora la pregunta principal es: ¿decidirán las estrellas el partido o serán las decisiones arbitrales lo más comentado tras la semifinal?

La respuesta se conocerá en el campo en la noche del 15 al 16 de julio.