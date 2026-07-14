El político opositor ruso Boris Nadezhdin fue detenido en Moscú

El conocido político ruso Boris Nadezhdin fue detenido por la policía en Moscú el 13 de julio y trasladado a una comisaría. La información fue confirmada por fuentes cercanas al caso y por el abogado del político, Dmitri Trunin.

¿Cuál es el motivo de la detención?

Se ha abierto un caso contra el político en virtud del artículo 20.3 del Código de Infracciones Administrativas de Rusia (exhibición pública de símbolos extremistas prohibidos).

Se dice que los siguientes factores causaron la investigación:

Enlace en una publicación antigua: Una publicación que Nadezhdin hizo en su canal de Telegram en noviembre de 2023 contenía un enlace a un video de YouTube.

Mención de Navalny: Dicho enlace dirigía a un video en el canal de la activista Elvira Vikhareva titulado «Candidato contra Putin 2024», donde se mencionaba al fallecido opositor Alexéi Navalny.

Actualmente, esta publicación ha sido eliminada del canal del político.

¿Un plan para excluirlo totalmente de las elecciones?

Este arresto y caso administrativo podrían ser un duro golpe para la actividad política de Nadezhdin. Apenas unos días antes, el 10 de julio, el Ministerio de Justicia de Rusia lo había incluido en la lista de «agentes extranjeros».

Según la legislación rusa, a las personas calificadas como «agentes extranjeros» se les prohíbe participar como candidatos en elecciones de todos los niveles.

El abogado Dmitri Trunin señala que los candidatos multados o detenidos bajo el artículo 20.3 del Código de Infracciones Administrativas probablemente tampoco podrán participar en las elecciones. Además, las firmas recolectadas para ellos serán declaradas inválidas. Esto ocurre poco después de que Nadezhdin anunciara su candidatura a las elecciones de la Duma Estatal y su equipo comenzara a recolectar firmas en varias ciudades.

¿Quién es Boris Nadezhdin?

Boris Nadezhdin es una figura con larga trayectoria en la escena política rusa:

Entre 1999 y 2003 Fue diputado de la Duma Estatal de Rusia por el movimiento «Unión de Fuerzas de Derecha» (Soyuz Pravykh Sil).

En 2024 Intentó registrar su candidatura para participar en las elecciones presidenciales de Rusia como candidato contra la guerra.

En aquel entonces, miles de personas en toda Rusia hicieron fila para firmar en su apoyo, pero la Comisión Electoral Central invalidó parte de las firmas y rechazó su registro como candidato.

La nueva detención de Nadezhdin es evaluada por expertos como un intento de limitar por completo las actividades de uno de los últimos políticos contra la guerra que quedan en Rusia.