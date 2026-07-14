SpaceX hacia nuevas metas: autorizado el próximo vuelo de la nave Starship

La compañía SpaceX, fundada por Elon Musk, ha obtenido un permiso crucial para realizar el próximo vuelo de prueba de su sistema de cohetes más potente, la nave Starship. La Federal Aviation Administration (FAA) de EE. UU. ha concluido oficialmente la investigación sobre las anomalías ocurridas durante el 12.º vuelo de prueba. Esta decisión abre nuevas puertas para el Starship, uno de los proyectos más grandes en la conquista del espacio. Así lo informa Ixbt.com informa .

Recordemos que el 12.º vuelo de prueba, realizado en mayo, terminó con una explosión inesperada. Según el informe de la FAA, este incidente no causó daños a la salud pública ni a la propiedad pública. Las inspecciones realizadas por los especialistas de SpaceX y aprobadas bajo supervisión gubernamental permitieron identificar las causas principales del accidente.

Problemas técnicos y soluciones

Según las conclusiones de los expertos, dos factores principales causaron el fallo del propulsor Super Heavy. En primer lugar, durante el ascenso del cohete, los componentes del sistema de motor estuvieron expuestos a un calor excesivo. En segundo lugar, se detectaron errores en la configuración del sistema de alerta de emergencia del motor. Estos defectos provocaron interrupciones en el sistema durante la fase final del vuelo.

Según información de ixbt.com, SpaceX ha desarrollado cuatro medidas correctivas importantes para solucionar estos problemas. Esto incluye procesos técnicos como la mejora del hardware del cohete y la actualización del software. La FAA consideró estas medidas suficientes y autorizó a la empresa para el próximo lanzamiento, bajo la condición de cumplir con todos los requisitos de la licencia de vuelo.

¿Cuándo se realizará el vuelo?

SpaceX se encuentra actualmente en plena preparación para la misión Starship Flight 13. La compañía ya ha presentado al público fotos y videos de alta calidad que muestran las pruebas de fuego del primer piso del Super Heavy V3. Estas pruebas son un paso importante para verificar la estabilidad de los motores de nueva generación.

Según los planes anunciados por la empresa, el 13.º vuelo de prueba podría realizarse el 16 de julio de este año. Se espera que sea un espectáculo emocionante para los entusiastas del espacio en Uzbekistán y en todo el mundo. El éxito del proyecto Starship servirá como base para la exploración lunar y los primeros pasos de la humanidad en Marte.

Cabe destacar que el Starship es actualmente el sistema de cohetes más alto y potente del mundo. Se espera que su reutilización total reduzca significativamente los costos de transporte al espacio. Este acuerdo entre SpaceX y la FAA es crucial para mantener el equilibrio entre seguridad e innovación en el sector de la astronáutica privada.