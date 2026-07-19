Comienzan las pruebas de One UI 9 basado en Android 17 para el Samsung Galaxy A34

El gigante tecnológico surcoreano Samsung trabaja activamente en actualizaciones de software para sus smartphones populares. La compañía ha comenzado inesperadamente las pruebas internas de la interfaz One UI 9, basada en el sistema operativo Android 17, para el modelo Galaxy A34, que pertenece al segmento asequible. Este paso es una etapa importante para garantizar el soporte a largo plazo del dispositivo. Así lo informa Ixbt.com informa .

El conocido insider Tarun Vats descubrió el primer firmware de prueba destinado al modelo Galaxy A34 (SM-A346E) en los servidores de Samsung. Esta compilación, bajo el número A346EXXUFGZG8, indica que la compañía ha comenzado oficialmente a preparar la interfaz de nueva generación para los dispositivos del mercado internacional. Por lo general, el inicio de tales procesos de prueba significa que la presentación de una versión beta pública está cerca.

Nuevas capacidades e inteligencia artificial

One UI 9 promete no solo cambios visuales, sino también funciones que mejoran radicalmente la experiencia del usuario. Según la información, el enfoque en la nueva interfaz estará en expandir las capacidades de la inteligencia artificial (AI). Esto será especialmente útil para automatizar tareas diarias y aumentar la eficiencia del sistema. Además, se mejorarán aún más los ajustes de seguridad, introduciendo nuevos mecanismos para proteger los datos del usuario.

Según ixbt.com, la actualización hará que la multitarea sea más flexible. Aunque el Galaxy A34 no es un dispositivo plegable, las optimizaciones generales en la interfaz de One UI 9 permitirán que las aplicaciones funcionen de manera más rápida y fluida en este modelo. Esto permite a los propietarios de smartphones de gama media disfrutar de capacidades de software de nivel flagship.

Por ahora, Samsung no ha revelado la fecha oficial de lanzamiento de One UI 9 para el Galaxy A34. Sin embargo, las predicciones del insider Tarun Vats suelen ser acertadas. Anteriormente, predijo con precisión las fechas de lanzamiento de las series Galaxy S24 y Galaxy S25, así como el anuncio anticipado de la versión beta de One UI 8.0.

En el mercado, el modelo Galaxy A34 es muy popular debido a su relación calidad-precio. Por lo tanto, la disponibilidad de la última versión de Android para este smartphone es una excelente noticia para los usuarios. Esto confirma una vez más la principal ventaja de los smartphones Samsung sobre sus competidores: la garantía de un soporte de software a largo plazo.

En conclusión, se puede decir que Samsung se esfuerza por desarrollar su ecosistema de software por igual en todos los tipos de dispositivos. El inicio de las pruebas de Android 17 para el Galaxy A34 demuestra que la compañía se preocupa no solo por sus costosos flagships, sino también por los modelos utilizados por el gran público.