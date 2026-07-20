La startup Infinity, dedicada a la infraestructura de IA, ha anunciado la recaudación de 15 millones de dólares en una nueva ronda de financiación. La valoración total de la empresa se estima en 100 millones de dólares. Además de grandes fondos como Touring Capital y Principal VC, investigadores líderes de OpenAI y Anthropic también han invertido en este proyecto, lo que demuestra su gran potencial tecnológico. Así lo informa Techcrunch.com que señala.

El objetivo principal de la startup Infinity es crear software que facilite la ejecución de modelos de IA en diversos tipos de chips. Hoy en día, la dominación absoluta de NVIDIA en el mercado no solo se debe a sus potentes chips, sino también a su plataforma de software CUDA (Compute Unified Device Architecture). CUDA permite a los desarrolladores escribir sus aplicaciones en lenguajes populares como Python y ejecutarlas sin problemas en las GPU de NVIDIA.

Una alternativa universal a CUDA

Actualmente, los frameworks de IA más grandes como PyTorch y TensorFlow están optimizados específicamente para chips NVIDIA. Para las pequeñas startups e investigadores, adaptar sus aplicaciones a otros tipos de chips —es decir, escribir núcleos (kernels) de bajo nivel— es un proceso complejo y costoso. Infinity pretende resolver este problema creando una biblioteca de inferencia universal capaz de funcionar en cualquier chip (SRAM, GPU o chips de smartphones).

El fundador de la empresa, Jeremy Nixon, es un ex investigador de Google Brain. Según él, el agente de investigación Ignition desarrollado por Infinity es capaz de escribir, probar y corregir códigos de bajo nivel sin intervención humana. Este sistema se autooptimiza: mide la velocidad de funcionamiento del hardware y reescribe automáticamente el código para aumentar el rendimiento.

Eficiencia e impacto en el mercado

Las soluciones que ofrece Infinity ahorran una cantidad significativa de trabajo humano. Por ejemplo, en uno de los estudios realizados por la empresa, un proceso de escritura de código que podría haber durado meses o incluso años se completó en unas pocas horas o días gracias a este agente. La startup colabora actualmente con fabricantes de chips como D-Matrix y está en negociaciones con otras grandes plataformas en la nube.

El modelo financiero de la empresa también es único: no exige tarifas de licencia iniciales a los clientes. En su lugar, Infinity obtiene una parte de las ganancias de rendimiento logradas y de los costos ahorrados. Esto reduce los riesgos financieros para los clientes que desean probar la tecnología. Actualmente, la empresa cuenta con 26 ingenieros y diseñadores altamente cualificados.

En un momento en que el interés por las tecnologías de IA también crece en el mercado uzbeko, este tipo de soluciones universales podrían permitir a los desarrolladores locales reducir su dependencia de los chips NVIDIA y utilizar hardware más económico de manera eficiente. Según TechCrunch, este tipo de proyectos ayudará a democratizar la infraestructura de IA en el futuro.