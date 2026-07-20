Opta presenta el equipo ideal del Mundial 2026: Messi, Mbappé y Haaland juntos

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Opta presenta el equipo ideal del Mundial 2026: Messi, Mbappé y Haaland juntos

El portal estadístico Opta ha anunciado el equipo ideal de la Copa del Mundo 2026. Cuatro jugadores de la campeona, España, han sido incluidos entre los 11 mejores futbolistas.

En la línea de ataque se encuentran Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland. La selección se ha formado basándose en las estadísticas individuales registradas por los jugadores durante el torneo.

En la portería — Gregor Kobel

El guardameta de la selección nacional de Suiza, Gregor Kobel, fue elegido como el portero del equipo ideal.

Según Opta, registró el mejor resultado del torneo en goles evitados con 3,3. Esto significa que Kobel salvó a su equipo en varias ocasiones ante situaciones de peligro creadas por los rivales.

España dominó en defensa

Tres jugadores españoles ocuparon los cuatro puestos de la línea defensiva del equipo ideal.

Pedro Porro marcó 2 goles en el Mundial y registró el mejor resultado en centros precisos realizados durante el juego con 24.

Pau Cubarsí fue el líder entre los defensas con 671 pases precisos. Además, disputó todos los encuentros de España en el torneo de forma íntegra.

Marc Cucurella ocupó el primer lugar entre los laterales con 382 pases precisos y 142 pases exitosos en la zona de ataque.

El único futbolista no español en la línea defensiva es el representante de Argentina Lisandro Martínez. Además de ser líder en pases en su selección, registró 1 gol y 1 asistencia.

Rodri estableció un nuevo récord

El centrocampista español Rodri logró uno de los resultados estadísticos más impactantes del torneo.

Estableció un nuevo récord al realizar 756 pases precisos en una sola Copa del Mundo. Asimismo, Rodri registró 122 pases entre líneas y 164 progresiones con balón.

Su papel en el control del balón y la gestión del ritmo de juego fue uno de los factores clave para que España ganara el campeonato mundial.

Bellingham marcó 7 goles

El centrocampista de la selección de Inglaterra, Jude Bellingham, fue otro de los jugadores incluidos en el once ideal.

Marcó 7 goles en el Mundial 2026, convirtiendo el 37 % de sus disparos en gol. Esto demostró su alta eficacia frente a la portería.

El belga Leandro Trossard terminó el torneo con 2 goles y 2 asistencias. Registró el mejor indicador en ocasiones de gol creadas con 17.

Messi, Mbappé y Haaland — en ataque

La línea de ataque del equipo ideal de Opta estuvo formada por los tres futbolistas más famosos y efectivos del torneo.

Lionel Messi ocupó el segundo lugar en la lista de goleadores con 8 tantos. El capitán argentino fue el líder del torneo en pases que generaron ocasiones de gol con 25.

Kylian Mbappé marcó 10 goles y se convirtió en el máximo goleador del Mundial 2026. El delantero francés alcanzó los 22 goles en Copas del Mundo, siendo registrado como el futbolista más prolífico en la historia de los mundiales.

El resultado de Erling Haaland destacó por su eficiencia. Aunque el delantero noruego solo tocó el balón 120 veces en todo el torneo, logró marcar 7 goles.

El equipo ideal del Mundial 2026 según Opta

Portero:
- Gregor Kobel — Suiza.

Defensas:
- Pedro Porro — España;
- Pau Cubarsí — España;
- Lisandro Martínez — Argentina;
- Marc Cucurella — España.

Centrocampistas:
- Rodri — España;
- Jude Bellingham — Inglaterra;
- Leandro Trossard — Bélgica.

Delanteros:
- Lionel Messi — Argentina;
- Kylian Mbappé — Francia;
- Erling Haaland — Noruega.

España terminó el torneo como campeona y también tuvo la mayor cantidad de representantes en el equipo ideal de Opta. El trío de ataque formado por Messi, Mbappé y Haaland reunió las estadísticas individuales más brillantes del Mundial 2026.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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