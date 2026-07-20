El servicio de streaming Wink llega al mercado de Asia Central: Tayikistán es el primer destino

Wink, una de las plataformas de streaming más grandes de Rusia, ha iniciado sus operaciones en el mercado de Tayikistán. Este paso es una parte importante de la estrategia de expansión de la plataforma en la región de Asia Central y demuestra la creciente demanda de contenido legal. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según el servicio de prensa de Rostelecom, el primer socio del proyecto Wink en Tayikistán ha sido el operador móvil MegaFon Tojikiston. Como parte de esta colaboración, los abonados del operador obtuvieron acceso a la suscripción del servicio de video bajo condiciones preferenciales. Estas integraciones son una forma eficaz de captar audiencia rápidamente al entrar en nuevos mercados.

Contenido rico y proyectos exclusivos

Se ha abierto una biblioteca de más de 35 000 películas, series y dibujos animados para los usuarios tayikos. La principal ventaja de la plataforma son los proyectos exclusivos de la línea Wink Originals. Entre ellos se encuentran series que han causado gran revuelo en los últimos años y que también son populares en nuestra región:

"Slovo patsana. Krov na asfalte"

"Fisher"

"Kombinatsiya"

"Balet"

"Trudnie podrostki"

Los representantes de Wink destacan que el interés por los servicios de video con licencia está creciendo constantemente en los países de Asia Central. Por ello, la empresa planea continuar su colaboración con otros grandes operadores de telecomunicaciones de la región. Esto no descarta la posibilidad de que el servicio entre en los mercados de países vecinos, como Uzbekistán, en el futuro.

Tayikistán se ha convertido en el tercer país de la CEI donde Wink ha comenzado sus operaciones oficiales. Como referencia, este servicio de cine en línea ofrece sus servicios en Armenia desde 2022 y en Bielorrusia desde principios de 2025. Se espera que la expansión de la plataforma dinamice el entorno competitivo en la región.

Actualmente, el mercado de streaming en Asia Central se encuentra en una fase de rápido desarrollo. La lucha entre plataformas locales e internacionales contribuye a aumentar la oferta de contenido de calidad y localizado para los usuarios. La llegada de grandes actores como Wink juega un papel importante en la protección de la propiedad intelectual y la lucha contra la piratería.