YouTube refuerza la lucha contra el contenido de baja calidad generado por IA

La plataforma de video más grande del mundo, YouTube, ha introducido nuevas restricciones contra los videos de baja calidad y repetitivos creados con la ayuda de inteligencia artificial (AI). La compañía aclaró su política de monetización, anunciando que pondrá fin al contenido «AI-slop» (productos digitales de baja calidad) producido en masa con fines de lucro. Este paso tiene como objetivo mantener la calidad del contenido en la plataforma y justificar la confianza de los anunciantes. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Como parte del Programa de socios de YouTube (YPP), el concepto de «contenido no auténtico» se ha ampliado. Según esta actualización, los videos creados con IA que no tienen ningún valor creativo ya no generarán ingresos publicitarios. Se espera que estos cambios golpeen duramente a las granjas de contenido, canales generados únicamente por el número de visitas y los ingresos.

Categorías de contenido prohibido

Los expertos de YouTube dividieron el contenido no auténtico que no se puede monetizar en tres categorías principales:

Videos creados sobre la base de plantillas, repetitivos o genéricos. Esto incluye videos producidos en masa con IA o CGI en el mismo estilo, casi sin cambios;

Contenido ofensivo o que tiene un impacto negativo en la salud mental;

Información presentada por personajes (avatares) de IA sobre temas delicados como la salud y las finanzas.

Matt Halprin, vicepresidente de confianza y seguridad de YouTube, destacó en una entrevista en el canal Creator Insider que, si bien la IA puede mejorar la creatividad, no debe convertirse en una herramienta para multiplicar videos idénticos y aburridos. Según él, si los tutoriales o cursos simplemente repiten información que ya existe en la plataforma sin originalidad, dichos videos también podrían estar sujetos a restricciones.

Actualmente, YouTube compite ferozmente por el mercado publicitario con la televisión tradicional y gigantes del streaming como Netflix. Mientras la plataforma propiedad de Google ha superado a Netflix en número de visitas diarias, la inundación de videos de IA de baja calidad podría dañar sus intereses financieros y su reputación.

Esta noticia también es importante para los creadores de contenido en Uzbekistán. Recientemente, el segmento uzbeko ha visto un aumento en videos repetitivos basados en hechos o consejos, realizados con voces e imágenes generadas por IA. Las nuevas reglas limitarán la capacidad de monetización de estos canales y alentarán a los autores a crear productos más originales y de calidad.

En conclusión, YouTube no está renunciando por completo a la IA, sino que apoya su uso como herramienta creativa. Sin embargo, los intentos de convertir la tecnología en una simple «fábrica de videos» para saturar a los usuarios con información aburrida e inútil ya no serán tolerados.