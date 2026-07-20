El Chelsea realiza uno de los fichajes más caros en la historia del fútbol femenino

El club londinense Chelsea ha cerrado otro acuerdo impactante en el mercado de fichajes del fútbol femenino. La delantera de la selección francesa, Melvine Malard, ha dejado el Manchester United para unirse a las «Blues». Este traspaso ha pasado a la historia no solo como un acuerdo entre dos clubes rivales, sino también como una venta récord para el Manchester United. El equipo dirigido por Sonia Bompastor demuestra sus ambiciones antes de la nueva temporada reforzando su línea de ataque. Así lo informa Goal.com informa .

Los detalles financieros del fichaje han captado la atención de los expertos. Según Goal.com, el Chelsea pagó al menos 750 000 libras esterlinas (aproximadamente 1 millón de dólares) por la jugadora de 26 años. Con varios bonus, esta cifra podría ascender hasta 1 millón de libras esterlinas. Esta cifra convierte a Melvine Malard en la 11ª jugadora más cara en la historia del fútbol femenino. La futbolista ha firmado un contrato de cuatro años con el club londinense.

Viejas conocidas y nuevos objetivos

El papel de la nueva entrenadora del equipo, Sonia Bompastor, fue fundamental en el traspaso de Melvine Malard al Chelsea. Ambas trabajaron juntas anteriormente en el club francés Olympique de Lyon. Bompastor descubrió a Malard cuando apenas tenía 14 años, ayudándola a entrar en el fútbol de élite. La confianza mutua entre la entrenadora y la jugadora facilitó la rápida ejecución de este fichaje.

«Estoy muy feliz porque tenía un plan para mi vida y mi carrera, y el Chelsea era parte de ese plan. Es un gran club y estoy deseando empezar. He jugado muchas veces contra el Chelsea y siempre he perdido, así que sé que el equipo tiene jugadoras fuertes. Conozco a Sonia desde que tenía 14 años, es maravilloso volver a trabajar con ella», comenta Malard en su primera entrevista.

Para el Chelsea, este fichaje se había convertido en una necesidad. La salida de la delantera estrella Sam Kerr y de otras líderes dejó un vacío en la línea ofensiva. Melvine Malard tiene la capacidad de jugar no solo como extremo, sino también como delantera centro, lo que le da flexibilidad táctica a la entrenadora.

Aunque para el Manchester United perder a una de sus mejores jugadoras ante un rival es duro, la cifra récord ofrecida parece haber satisfecho al club. Malard venía mostrando un rendimiento constante con las «Red Devils» desde 2023. Ahora, tendrá la oportunidad de demostrar su talento en la atmósfera única de Stamford Bridge.

Este traspaso demuestra cómo se está intensificando la competencia en la Women's Super League inglesa. Mientras el Chelsea sigue llenando su plantilla con nombres estelares, el objetivo del equipo es claramente ganar no solo el campeonato nacional, sino también la Champions League. Se espera que la llegada de Malard aporte un nuevo aire y experiencia al equipo.