Adobe presenta una nueva aplicación que critica fotos mediante IA

Adobe ha actualizado su aplicación de cámara para usuarios de iOS como parte de su proyecto experimental Project Indigo. Ahora, este software no solo toma fotos, sino que analiza la captura mediante inteligencia artificial (AI) para ofrecer recomendaciones profesionales sobre su calidad. Esta tecnología actúa como un entrenador virtual único que ayuda a los fotógrafos aficionados a mejorar sus habilidades. Así lo informa Techcrunch.com informa .

La aplicación Project Indigo se lanzó el año pasado y era conocida inicialmente por sus controles profesionales y funciones de creación de imágenes de alta resolución. En esta nueva versión, un sistema basado en grandes modelos de lenguaje (LLM) evalúa la composición, la iluminación y la gama de colores de la foto. Este proyecto está dirigido por el famoso experto Marc Levoy, quien en su momento perfeccionó las cámaras de los smartphones Google Pixel.

Análisis de imagen y recomendaciones inteligentes

La principal novedad de la aplicación es su función de revisión crítica de fotos. El sistema ofrece una opinión «profesional» sobre el impacto emocional y los aspectos técnicos de la toma. Por ejemplo, proporciona al usuario instrucciones precisas sobre cómo mejorar el encuadre (framing), cómo ajustar la exposición o cómo eliminar objetos innecesarios de la escena.

Marc Levoy señala que la mayoría de las herramientas de AI generativa funcionan mediante solicitudes de texto (prompt), pero a menudo resulta difícil encontrar la solicitud correcta para obtener un resultado perfecto. Por ello, en Project Indigo, el usuario no necesita escribir comandos complejos; todos los procesos se realizan mediante botones predefinidos y algoritmos deterministas.

Un nuevo nivel de eliminación de objetos

En los programas de edición tradicionales, como Apple Photos o Google Photos, eliminar un objeto innecesario requiere una selección manual. La nueva tecnología propuesta por Adobe analiza automáticamente la imagen e identifica por sí misma los elementos molestos. El usuario puede eliminar instantáneamente los siguientes elementos mediante interruptores especiales (toggle):

Personas aleatorias en el fondo;

Cables eléctricos y postes;

Papeleras y basura urbana;

Obstáculos y vallas;

Vehículos que aparecieron en la toma.

Según ixbt.com, la calidad del sistema es sorprendentemente alta. Tras eliminar los objetos, no quedan rastros artificiales ni artefactos en la imagen. Además, la aplicación ofrece consejos sobre cómo hacer que una foto existente sea aún más atractiva utilizando Adobe Lightroom.

Aunque estas funciones se encuentran actualmente en fase de prueba, sirven como base para los futuros productos principales de Adobe. Se espera que esta tecnología eleve la cultura de la edición fotográfica a un nuevo nivel para los entusiastas de la fotografía móvil.