Se revela el cambio principal en la cámara del iPhone 18 Pro Max

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Se revela el cambio principal en la cámara del iPhone 18 Pro Max

Apple continúa trabajando en sus próximos smartphones insignia. Aunque la serie iPhone 17 aún no ha sido presentada, han aparecido en la red datos técnicos importantes sobre la cámara del iPhone 18 Pro Max. Se espera que la principal novedad sea la introducción de la tecnología de apertura variable en la cámara principal del dispositivo. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la publicación ixbt.com, esta información se reveló tras la filtración de documentos internos de Tata Electronics por parte del grupo de hackers World Leaks. Según los registros de diagnóstico, los ingenieros de Apple planean utilizar el sensor Sony IMX905 en el modelo iPhone 18 Pro Max. Este nuevo sensor reemplazará al que se espera en el iPhone 17 Pro Max.

Cabe destacar que el tamaño de los píxeles en el nuevo sensor se mantendrá sin cambios en 1,22 µm. Esto indica que Apple está centrando sus esfuerzos en mejorar la calidad de imagen precisamente a través del sistema mecánico de apertura variable. Dicha tecnología permite controlar la profundidad de campo y la nitidez a un nivel profesional, abriendo más la apertura en condiciones de poca luz y cerrándola cuando hay mucha luz.

Otros componentes del sistema de cámara

Según la información filtrada, no se prevén cambios drásticos en el resto del sistema de cámara. El dispositivo conservará una serie de soluciones tecnológicas heredadas de sus predecesores. En particular, se dice que el smartphone estará equipado con los siguientes sensores:

  • Teleobjetivo basado en el sensor Sony IMX973;
  • Cámara ultra gran angular que funciona con el sensor Sony IMX972;
  • Escáner LiDAR basado en el Sony IMX591;
  • Cámara frontal con sensor Sony IMX914.
Asimismo, se mantendrá el sistema de estabilización óptica de tres ejes en el teleobjetivo para garantizar la estabilidad de la imagen. Esto sirve para minimizar al máximo las vibraciones al fotografiar objetos a larga distancia.

La tecnología de apertura variable no es una novedad absoluta en el mercado de los smartphones, pero se espera que Apple adapte este sistema a su ecosistema, integrándolo con las capacidades del software y la AI. Esto podría abrir nuevos horizontes para los usuarios de iPhone en fotografía de retrato y nocturna.

Por ahora, Apple no ha hecho comentarios oficiales sobre esta información. Sin embargo, las estimaciones de informantes influyentes y los documentos filtrados indican que el iPhone 18 Pro Max se convertirá en uno de los dispositivos más potentes del mercado en cuanto a capacidades de cámara. Se espera que la presentación oficial de este flagship tenga lugar en el otoño de 2026.

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Abror Shuhratov
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