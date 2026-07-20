El nuevo smartphone Mix Fold 5 de Xiaomi recuerda al diseño del iPhone Ultra

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El nuevo smartphone Mix Fold 5 de Xiaomi recuerda al diseño del iPhone Ultra

La carrera de los dispositivos plegables en el mercado de los smartphones alcanza una nueva etapa. El gigante tecnológico chino Xiaomi se prepara para presentar su próximo buque insignia, el modelo Mix Fold 5. Las primeras imágenes «live» aparecidas en Internet muestran que el nuevo dispositivo impresionará a los líderes del sector no solo por sus especificaciones técnicas, sino también por su diseño. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según datos de ixbt.com, ha aparecido en las redes una muestra de ingeniería con el nombre en clave «Lhasa». Las líneas de diseño de este dispositivo llaman la atención por su gran parecido con los conceptos tan esperados del iPhone Ultra y el Samsung Galaxy Z Fold 8. Esto demuestra la intención de la marca Xiaomi de consolidar su posición en el segmento premium.

Capacidades técnicas y nueva plataforma

El aspecto más inesperado del modelo Mix Fold 5 tiene que ver con su hardware. Habitualmente, los buques insignia dependen de chips Snapdragon, pero se espera que este dispositivo funcione con la plataforma Xiaomi Xring O3, desarrollada internamente por Xiaomi. Como software, se ha elegido la nueva capa HyperOS 4 basada en Android 17. Esto resulta interesante para los usuarios, ya que la empresa pone énfasis en optimizar aún más su ecosistema.

La pantalla principal del dispositivo tiene un tamaño de 7,5 a 7,6 pulgadas, y la marca de pliegue se ha vuelto casi imperceptible. En comparación con los modelos anteriores, el cuerpo parece un poco más ancho y compacto, lo que facilita mucho su manejo con una sola mano.

Cámara y autonomía

Xiaomi continúa tradicionalmente su colaboración con Leica en el apartado óptico. El panel trasero del smartphone muestra un bloque de cámara dispuesto horizontalmente y el logotipo de la famosa marca alemana. Se espera que el sensor principal tenga una resolución de 200 megapíxeles, lo que se considera una de las cifras más altas entre los smartphones plegables.

Otros aspectos importantes del dispositivo son los siguientes:

  • una potente batería de 6000 mAh;
  • tecnología de carga inalámbrica;
  • sistema de protección contra el agua;
  • lector de huellas dactilares montado en el lateral.
Según las previsiones, la presentación oficial del Xiaomi Mix Fold 5 tendrá lugar en agosto de este año. Se dice que el precio inicial del dispositivo en el mercado chino rondará los 1400 dólares. Si se confirman estos datos, el nuevo buque insignia será un digno competidor de los modelos más caros de iPhone y Samsung.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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