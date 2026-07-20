Xiaomi cambia su estrategia: la serie Xiaomi 18 no tendrá un modelo Ultra

El gigante tecnológico chino Xiaomi ha decidido cambiar inesperadamente sus planes para el lanzamiento de su próxima familia de smartphones insignia. Según información privilegiada, la empresa no solo está acelerando el calendario de lanzamiento de los dispositivos, sino que también está llevando a cabo una reforma importante en la jerarquía de sus buques insignia. Estos cambios tienen como objetivo aumentar la competitividad de la marca en el mercado global. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información proporcionada por el reconocido insider Yogesh Brar, se espera que los smartphones de la serie Xiaomi 18 hagan su debut dos meses antes de lo habitual, es decir, en diciembre de este año. En años anteriores, la empresa presentaba sus nuevos buques insignia cerca de la primavera. Esta decisión apresurada podría explicarse por el deseo de obtener una ventaja competitiva frente a otros grandes actores del mercado, en particular Samsung y Apple.

El Pro Max reemplaza al Ultra

El aspecto más sorprendente de esta nueva generación de dispositivos es que la serie Xiaomi 18 no contará con la versión Ultra a la que estábamos acostumbrados. La empresa ha decidido llamar al modelo con las especificaciones técnicas más altas Xiaomi 18 Pro Max. De este modo, la nueva línea constará de tres modelos principales: Xiaomi 18, Xiaomi 18 Pro y Xiaomi 18 Pro Max.

Este cambio estratégico se asemeja más al sistema de nomenclatura de los modelos iPhone de Apple. Al llamar a su buque insignia más potente "Pro Max", Xiaomi quiere expresar más claramente en la mente de los consumidores que este dispositivo integra las tecnologías de vanguardia. El Xiaomi 18 Pro Max será el líder de la serie en cuanto a cámara, pantalla y capacidades de carga.

Según la publicación ixbt.com, Yogesh Brar, quien difundió esta información, ya había predicho con precisión las características de dispositivos como el Redmi A1, el Pixel 7 y el Pixel 7 Pro, así como el OnePlus 11 antes de su lanzamiento. Por ello, estas noticias sobre la serie Xiaomi 18 se reciben con gran confianza en el mundo de la tecnología.

Para los entusiastas de la tecnología en Uzbekistán, esta noticia significa que los buques insignia de Xiaomi llegarán antes al mercado local. Por lo general, unas semanas después de la presentación en China, los nuevos modelos llegan a los estantes de nuestras tiendas. Se espera que los cambios en la estrategia ayuden a fortalecer la posición de la marca Xiaomi en el segmento premium.