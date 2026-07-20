Innovación en tecnologías espaciales: Roskosmos presenta una antena gigante de 12 metros

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Innovación en tecnologías espaciales: Roskosmos presenta una antena gigante de 12 metros

Los ingenieros de la empresa rusa Reshetnyov han desarrollado un reflector de antena desplegable de nueva generación con un diámetro de 12 metros, diseñado para naves espaciales. Este dispositivo, denominado «paraguas espacial», se diferencia significativamente de los modelos anteriores por su diseño y capacidades técnicas, y servirá para aumentar la eficiencia de los futuros satélites. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la publicación ixbt.com, la principal característica de este nuevo desarrollo es un esquema completamente nuevo para plegar la malla reflectante. Este método permite plegar el reflector de forma muy compacta antes del vuelo. Como resultado, la antena gigante se aloja fácilmente en el espacio reducido de la cofia del cohete, lo que supone un gran avance desde el punto de vista logístico y de ingeniería.

Mecanismo simplificado y alta fiabilidad

El despliegue de estructuras complejas en el espacio siempre ha sido un proceso arriesgado. En el nuevo proyecto, los ingenieros han logrado resolver este problema. Ahora, una vez que la antena llega a la órbita, se despliega a su posición de trabajo mediante un solo actuador. La simplificación del mecanismo aumenta su fiabilidad varias veces, ya que cuantas menos piezas móviles existan, menor es la probabilidad de fallos.

Otro aspecto importante es la reducción del peso del dispositivo. Los desarrolladores lograron reducir la masa total del reflector en aproximadamente un 5 %. Teniendo en cuenta que en el ámbito de las tecnologías espaciales se lucha por cada kilogramo de carga útil, este indicador permite ahorrar costes de lanzamiento y liberar espacio adicional para otros equipos científicos.

Actualmente, se ha fabricado un prototipo del nuevo dispositivo y ha superado con éxito todas las pruebas necesarias. Los expertos señalan que esta tecnología se utilizará ampliamente en satélites de comunicación, aparatos meteorológicos y sondas destinadas a la exploración espacial de larga distancia.

Esta innovación se está llevando a cabo en el marco de los prometedores programas espaciales de Rusia. En la siguiente etapa, está previsto instalar estos «paraguas» de 12 metros en naves espaciales reales y probarlos en el espacio abierto. Estas soluciones tecnológicas ayudarán a mejorar la calidad de la señal transmitida por satélite y a ampliar la cobertura de datos.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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