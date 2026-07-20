Presentado el Vivo X300e: batería de 7200 mAh y cámara Zeiss

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Presentado el Vivo X300e: batería de 7200 mAh y cámara Zeiss

La empresa china Vivo ha presentado oficialmente su nuevo dispositivo insignia, el modelo Vivo X300e. Este smartphone está despertando un gran interés en el mundo tecnológico gracias a su elegante diseño y a su batería de capacidad inusualmente alta. Desarrollado en colaboración con la marca Zeiss, el dispositivo aspira a liderar no solo en autonomía, sino también en capacidades fotográficas. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información de ixbt.com, la compañía ya ha iniciado el proceso de reserva para el nuevo modelo. Las ventas oficiales del dispositivo están programadas para el 27 de julio de este año. Aunque el fabricante no ha revelado todos los detalles técnicos, expertos informantes ya han dado a conocer las características principales del smartphone.

Capacidades técnicas y pantalla

Se espera que el Vivo X300e esté equipado con una pantalla OLED plana de 6,59 pulgadas. La pantalla admite una resolución 1,5K, lo que ofrece a los usuarios una experiencia visual brillante y de alta calidad. Se estima que el rendimiento del smartphone estará a cargo del último conjunto de chips Snapdragon 8 Gen 5, convirtiéndolo en uno de los dispositivos más potentes del mercado.

El aspecto más sorprendente del dispositivo es su sistema de alimentación. Los ingenieros han logrado integrar una enorme batería de 7200 mAh en un cuerpo de solo 7,99 mm de grosor. Esta cifra es uno de los resultados récord entre los buques insignia modernos. Además, el smartphone admite tecnología de carga rápida de 90 W.

Óptica Zeiss y diseño

En cuanto al sistema de cámaras, Vivo ha mantenido la tradición colaborando con los especialistas de Zeiss. Se espera que el bloque de cámara principal incluya los siguientes módulos:

  • sensor principal de 50 megapíxeles;
  • módulo ultra gran angular de 8 megapíxeles;
  • módulo periscópico basado en el Sony IMX8 de 50 megapíxeles.
Para los amantes de los selfies, se incluye una cámara frontal de 50 megapíxeles. El aspecto exterior del smartphone destaca por su marco de metal y un bloque de cámaras de forma cuadrada. El peso del dispositivo es de aproximadamente 203 gramos, una cifra muy aceptable considerando su batería de gran capacidad.

La marca Vivo es conocida en el mercado de smartphones por la calidad de sus cámaras y la resistencia de sus carcasas. El nuevo Vivo X300e podría ser perfecto para usuarios que utilizan activamente su teléfono durante todo el día y no tienen la posibilidad de cargarlo con frecuencia. Por ahora, no se ha proporcionado información oficial sobre la fecha de lanzamiento global ni el precio exacto del dispositivo.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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