Revolución aeronáutica: CFM prueba un motor que reduce el consumo de combustible en un 20 %

Se espera un cambio radical en la industria de la aviación en términos de eficiencia de combustible y sostenibilidad ambiental. CFM International, una empresa conjunta entre GE Aerospace y Safran Aircraft Engines, ha comenzado las pruebas a escala real de un motor basado en la tecnología Open Fan como parte de su programa de nueva generación RISE (Revolutionary Innovation for Sustainable Engines). Este desarrollo innovador servirá para reducir significativamente el consumo de combustible de los aviones modernos. Así lo informa Ixbt.com reporta .

La principal novedad del proyecto es el Open Fan, es decir, un diseño de ventilador abierto. A diferencia de los motores de aviación convencionales, este sistema prescinde de la carcasa protectora externa. Esto permite aumentar considerablemente el tamaño del ventilador sin incrementar el peso total del motor. Según datos de Ixbt.com, un ventilador más grande mueve un mayor flujo de aire y genera una gran fuerza de empuje con una aceleración menor, lo que aumenta drásticamente la eficiencia.

Eficiencia económica y ecológica

Según los cálculos de CFM, este esquema podría reducir el consumo de combustible en más de un 20 % en comparación con los motores más avanzados de la actualidad. Esto no solo reduce los costos para las aerolíneas, sino que también disminuye en la misma proporción las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. En un momento en que la búsqueda de la economía verde y la neutralidad de carbono se intensifica en todo el mundo, esta tecnología es crucial para el futuro de la aviación.

En la etapa actual, los ingenieros están probando los elementos a escala real del sistema Open Fan en condiciones cercanas a las de un vuelo real. Durante las pruebas, se modelan situaciones extremas como el impacto de aves, la formación de hielo, la entrada de polvo y partículas extrañas. Estos procesos demuestran hasta qué punto la estructura cumple con los requisitos internacionales de seguridad aérea.

Un paso hacia el futuro

El programa RISE se presentó en 2021 y actualmente cuenta con más de 2000 ingenieros trabajando en él. Las investigaciones realizadas en un banco de pruebas especial de 8 metros en Villaroche, Francia, ya están dando resultados positivos. Por ejemplo, la turbina de baja presión y alta velocidad, que es parte del sistema, ha funcionado con éxito durante más de 1000 horas.

Las principales ventajas de esta nueva tecnología son:

Reducción del consumo de combustible en más de un 20 %;

Reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera;

Optimización del peso de la estructura;

Alta eficiencia para aviones de fuselaje estrecho.

Según los planes de la compañía, estos motores de nueva generación comenzarán a instalarse en aviones comerciales a mediados de la década de 2030. Esto permitirá que regiones donde se desarrollan los vuelos de larga distancia y la aviación de tránsito reduzcan el costo de los vuelos y la carga ambiental en el futuro.