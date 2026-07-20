Apple toma una decisión inesperada: se cancela el proyecto de los procesadores Extreme más potentes

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Apple toma una decisión inesperada: se cancela el proyecto de los procesadores Extreme más potentes

Apple ha decidido detener por completo el desarrollo de sus procesadores de mayor rendimiento, los proyectos M2 Extreme y M3 Extreme. Se esperaba que estos chips ocuparan un lugar superior a los modelos Ultra actuales en la jerarquía de procesadores de la compañía, ofreciendo una potencia sin precedentes para estaciones de trabajo profesionales. Sin embargo, el gigante tecnológico canceló inesperadamente estos proyectos antes de su lanzamiento al mercado. Según Ixbt.com informa al respecto.

Según la información proporcionada por el periodista de Bloomberg, Mark Gurman, los procesadores de la serie Extreme debían contar con el doble de núcleos de computación y gráficos que los modelos Ultra. Esto habría convertido a los chips de Apple en una de las soluciones más potentes del mundo, convirtiéndose en una herramienta clave para profesionales que trabajan con edición de video compleja, modelado 3D y AI.

Ineficiencia económica y alto costo

Una de las razones principales para la cancelación del proyecto es el costo de producción excesivamente alto. Crear chips con una arquitectura tan compleja no era económicamente viable para Apple. Además, la baja demanda de los ordenadores Mac Pro, donde se planeaba instalar estos procesadores, también influyó en la estrategia de la compañía.

Según los expertos, el precio de los ordenadores equipados con chips Extreme habría sido extremadamente elevado. Esto habría limitado drásticamente el círculo de compradores, incluso entre los usuarios profesionales. Como resultado, Apple prefirió redirigir sus recursos a las líneas MacBook y iMac, que son más populares y tienen una mayor demanda.

El fin de la era Mac Pro

Una de las noticias más impactantes es que Apple no solo abandonó los chips Extreme, sino que planea detener por completo la producción de ordenadores Mac Pro en 2026. Esto podría ser el fin de una línea de sistemas profesionales con casi 20 años de historia. La compañía quiere centrar su atención en dispositivos más compactos pero suficientemente potentes, como el Mac Studio.

Esta noticia también es relevante para los usuarios profesionales. Actualmente, los modelos Mac Pro son utilizados por un pequeño número de estudios y grandes empresas de medios. La cancelación de los chips Extreme significa que los modelos M2 Ultra y M3 Ultra mantendrán su posición en el mercado. Se espera que, en el futuro, Apple continúe desarrollando su máximo rendimiento precisamente en la serie Studio.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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