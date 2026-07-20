El Honor Robot Phone aparece por primera vez en un campo de fútbol: las capacidades del smartphone con cámara 4D

El nuevo producto de Honor, que está causando sensación en el mundo tecnológico, el Honor Robot Phone, hizo una aparición inesperada. Este dispositivo innovador fue visto en manos del defensa de la selección española, Eric Garcia, durante la celebración de la victoria del equipo en la FIFA 2026. Este evento permitió ver no solo el diseño del nuevo smartphone, sino también su característica principal: su cámara robotizada. Así lo informa Ixbt.com informa al respecto.

Los videos difundidos en las redes sociales muestran al jugador grabando momentos festivos, mientras que la cámara mecánica del dispositivo, mediante un gimbal integrado, sigue automáticamente a las personas en el encuadre girando por sí misma. El conocido insider Ice Universe calificó este gadget como el "gran ganador de la Copa del Mundo". Posteriormente, Honor también publicó este video en sus páginas oficiales con un toque de humor.

Cámara 4D revolucionaria y especificaciones técnicas

La principal ventaja del Honor Robot Phone es su cámara 4D capaz de girar 360 grados. Esta tecnología sirve para mantener al objeto siempre en el centro del encuadre, lo cual es especialmente útil para grabar acciones dinámicas y eventos públicos. Gracias a su gimbal mecánico, el dispositivo ofrece videos fluidos y de nivel profesional sin necesidad de estabilizadores externos.

Las especificaciones técnicas del smartphone también confirman su pertenencia al segmento premium. Según la información, está equipado con el último procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5. Esto garantiza un funcionamiento a máxima velocidad para procesar complejos algoritmos de AI e imágenes de alta resolución. También se espera que el módulo de cámara principal cuente con un sensor de 200 MP.

Teniendo en cuenta la sólida posición de la marca Honor en el mercado de smartphones, la llegada de este modelo será sin duda interesante para los entusiastas de la tecnología. Aunque el dispositivo se ofrece a un precio muy elevado, su función robotizada podría abrir nuevos horizontes para los creadores de contenido y videobloggers.

Actualmente, la compañía ha comenzado a aceptar pedidos anticipados para este inusual smartphone. Se prevé que las ventas del Honor Robot Phone comiencen el próximo mes. Sin embargo, un gadget de tan alta tecnología no será económico: según ixbt.com, el precio inicial del nuevo modelo partirá de los 2200 dólares, convirtiéndolo en uno de los flagships más caros y exclusivos del mercado.