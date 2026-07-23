El número de usuarios de RuStore se dispara: 3 mil millones de descargas en medio año

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El número de usuarios de RuStore se dispara: 3 mil millones de descargas en medio año

RuStore, la tienda de aplicaciones más grande para dispositivos Android en Rusia, registró resultados récord al cierre del primer semestre de 2026. Según datos de la plataforma, el número de descargas realizadas por los usuarios superó los 3 mil millones en seis meses. Esta cifra demuestra que la plataforma está consolidando su posición de liderazgo entre los servicios alternativos de la región. Así lo informa Ixbt.com informa que

Los análisis muestran que las utilidades y los servicios para tareas cotidianas siguen siendo los más populares entre los usuarios, representando el 22 % de todas las instalaciones. Las aplicaciones financieras (17 %) y los servicios de compras en línea (10 %) también ocupan los primeros lugares. Esta tendencia confirma que las necesidades básicas de los usuarios se están resolviendo a través de plataformas móviles.

Aplicaciones y juegos más descargados

Según la publicación ixbt.com, las plataformas bancarias y comerciales lideran la lista de aplicaciones más descargadas. En particular, las siguientes aplicaciones tuvieron la mayor demanda entre los usuarios:

  • Sberbank Onlayn;
  • Max;
  • Ozon;
  • Avito;
  • VKontakte.
En el segmento de juegos móviles, los usuarios muestran mayor interés en los géneros intelectuales y de simulación. Entre los juegos, los rompecabezas (15 %), los simuladores (14 %) y los proyectos de acción (10 %) son los más populares. Entre los juegos más instalados se encuentran títulos como Tanks Blitz, Mir Domovyat y Vita Mahjong.

Creciente interés en el ecosistema VK

Durante las últimas semanas, se ha observado un aumento significativo en el interés de los usuarios por los productos de VK. Mientras que el número de consultas de búsqueda aumentó casi 1,5 veces, la tasa de instalación de las aplicaciones VKontakte, Max y VK Video creció un 50 % en promedio. Esto indica que la demanda de contenido e interacciones sociales en la plataforma ha alcanzado un nuevo nivel.

Actualmente, RuStore cuenta con más de 110 000 aplicaciones y juegos creados por desarrolladores de 70 países. La audiencia mensual de la plataforma asciende a casi 68 millones de usuarios. Para los usuarios de Uzbekistán, esta plataforma también puede servir como una fuente alternativa importante ante las restricciones en Google Play.

En general, el desarrollo de RuStore refleja la transformación del mercado de aplicaciones móviles en Rusia y las regiones vecinas. Las restricciones en las plataformas globales abren nuevas puertas para los servicios locales y regionales, lo que a su vez fomenta la creación de productos competitivos.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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