SpaceX continúa conquistando el espacio: se conoce la fecha del 13º vuelo de Starship

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SpaceX continúa conquistando el espacio: se conoce la fecha del 13º vuelo de Starship

La empresa SpaceX, fundada por Elon Musk, ha entrado en la fase final de preparación para el 13º vuelo de prueba de su sistema más potente, Starship. El éxito de las pruebas técnicas y la proximidad de la fecha de lanzamiento mantienen en vilo a expertos y entusiastas de la industria espacial. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información oficial proporcionada por la compañía, las pruebas previas al vuelo adicionales del propulsor Super Heavy B20 han concluido con éxito, lo que indica que el sistema está completamente listo. Según la publicación IXBT.com, SpaceX ha comenzado el proceso de traslado de la nave Starship S40 a la plataforma de lanzamiento y su integración con la primera etapa, el Super Heavy.

Condiciones meteorológicas y hora de lanzamiento

Aunque todos los sistemas están técnicamente listos, la ejecución de la misión depende en gran medida de las condiciones climáticas. SpaceX destacó en su red social X que el clima es actualmente el factor más crítico y podría provocar cambios en el plan de vuelo.

Según el plan, la ventana de lanzamiento de 90 minutos se abrirá el 23 de julio a las 17:45, hora de Texas. En hora de Uzbekistán, este proceso histórico tendrá lugar en la mañana del 24 de julio. Si las pruebas tienen éxito, será un gran paso adelante para SpaceX en la mejora de la tecnología de cohetes de carga pesada.

Importancia de la misión

El proyecto Starship ocupa un lugar central no solo para SpaceX, sino para los planes de toda la humanidad de viajar a la Luna y Marte. Cada nuevo vuelo de prueba sirve para ampliar las capacidades de reutilización del cohete y aumentar su nivel de seguridad. Los datos obtenidos en vuelos anteriores permitieron a los ingenieros hacer el sistema más estable.

Este evento también despierta un gran interés entre los entusiastas de la tecnología en Uzbekistán. El rápido desarrollo de las tecnologías espaciales ayudará a que la comunicación por satélite y la cobertura global de Internet (por ejemplo, a través del proyecto Starlink) sean más asequibles y de mayor calidad en el futuro.

Actualmente, todas las miradas están puestas en el sitio de Boca Chica en Texas. Si el clima es desfavorable el 23 de julio, SpaceX se reserva el derecho de posponer el lanzamiento a los días siguientes. En cualquier caso, se espera que la misión Flight 13 sea uno de los eventos más importantes en la historia de la astronáutica moderna.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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