Un hombre se convierte en estrella de Internet tras imitar los gestos de Trump (vídeo)

Un hecho inesperado ocurrió durante el discurso del presidente estadounidense Donald Trump el 22 de julio en Marietta, Georgia. Un hombre sentado detrás del escenario comenzó a repetir casi exactamente los movimientos de manos, expresiones faciales y gestos de Trump mientras hablaba.

Las acciones del hombre no pasaron desapercibidas para las cámaras que grababan la transmisión en vivo. En las imágenes se observa cómo levanta la mano al mismo tiempo que Trump y replica las expresiones del presidente en cuestión de segundos.

Tras ser publicada en las redes sociales, la grabación se volvió viral en poco tiempo. Los usuarios lo apodaron el "segundo Trump", creando diversas bromas y memes al respecto.

Como resultado, el hombre, que asistió al evento como un espectador común, se hizo conocido en Internet y se convirtió en una estrella de la red gracias a un solo vídeo.