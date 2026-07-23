Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en el mismo equipo: ¿Pueden las leyendas unirse en EE. UU.?

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Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en el mismo equipo: ¿Pueden las leyendas unirse en EE. UU.?

Los rumores sobre la posibilidad de que los dos mayores rivales de los últimos veinte años, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, compartan equipo en el tramo final de sus carreras han vuelto a la agenda. Aunque muchos aficionados sueñan con ver a estas dos estrellas con la misma camiseta, las opiniones de expertos y exjugadores están divididas. En particular, se valora como alta la probabilidad de que ambos aparezcan en la MLS (Major League Soccer). Así lo informa Goal.com .

El defensa francés Mikaël Silvestre, quien jugó junto a Cristiano Ronaldo en el Manchester United, compartió sus reflexiones en una entrevista con Goal.com. En su opinión, en lugar de reunir a las estrellas portuguesa y argentina en un mismo equipo, sería mucho más interesante para los aficionados al fútbol verlos enfrentarse en clubes diferentes.

Un nuevo destino para la rivalidad: de Arabia Saudita a EE. UU.

Cristiano Ronaldo, de 41 años y actualmente en el Al-Nassr, ha conquistado casi todas las cimas a lo largo de su carrera. Se acerca a su gol número 1000 y está registrando grandes resultados en la liga saudí. Silvestre destaca que si Ronaldo puede jugar en la liga saudí, también puede triunfar en cualquier parte del mundo, incluidos los Estados Unidos.

Lionel Messi, por su parte, ya ha conquistado América. Con el Inter Miami, ha ganado trofeos como la Leagues Cup y el Supporters' Shield. El club dirigido por David Beckham ha reunido a su alrededor a sus excompañeros como Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets. Recientemente, han circulado rumores sobre la posible incorporación del brasileño Casemiro a esta plantilla.

¿Por qué no pueden jugar en el mismo equipo?

Según Mikaël Silvestre, es difícil imaginar a los dos grandes jugadores en el mismo vestuario. Esto no se debe a una mala relación, sino a que ambos son líderes natos. «Para cualquier entrenador, es más lógico verlos en equipos separados. En la visión de Messi, solo puede haber un líder. Por eso, que jueguen en franquicias distintas genera más interés», afirma el exjugador.

Asimismo, otro exjugador, Giuseppe Rossi, también se ha mostrado en contra de la unión de estas dos leyendas. Según él, la mayor rivalidad en la historia del fútbol solo mantiene su encanto cuando están en bandos opuestos. No obstante, para la directiva de la MLS y la televisión estadounidense, la presencia de Ronaldo y Messi en la misma liga supondría, sin duda, un beneficio comercial inmenso.

Por ahora, Cristiano Ronaldo continúa con su contrato en el Al-Nassr, pero en el mundo del fútbol siempre pueden ocurrir traspasos inesperados. Si Ronaldo pone rumbo al otro lado del Atlántico, sería sin duda el evento del año, no solo para el fútbol estadounidense, sino para el deporte mundial.

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