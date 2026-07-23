Apple podría limitar remotamente las funciones del iPhone en caso de retraso en el pago

Apple se prepara para introducir un nuevo mecanismo de control para los usuarios que han adquirido sus dispositivos mediante financiación o alquiler. El código descubierto en la versión beta de iOS 27 indica que, si el comprador no realiza el pago mensual a tiempo, su smartphone entrará en un modo restringido. Esta función tiene como objetivo garantizar la estabilidad financiera de la empresa y mejorar la eficacia del cobro de deudas. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la publicación ixbt.com, ha aparecido un nuevo componente en el sistema llamado "App Managed Features". Este permite activar el "Restricted Mode" (modo de uso restringido). Cuando este modo se activa, el propietario del iPhone pierde el acceso a casi todas las funciones principales del dispositivo. El smartphone está diseñado para permanecer en un estado limitado hasta que se resuelva el problema de pago.

¿Qué funciona en el modo restringido?

Según el análisis del código, en el modo restringido el usuario solo puede acceder a un número limitado de aplicaciones. Entre ellas se incluyen App Store (para actualizar aplicaciones de pago), Ajustes, Wallet, Contraseñas, Salud, Reloj, Lupa y Accesibilidad. También se supone que las llamadas de emergencia y ciertas notificaciones importantes seguirán funcionando, pero las redes sociales, los juegos y las funciones de entretenimiento como la cámara podrían quedar bloqueadas.

Además, se ha encontrado otra capa de protección en iOS 27 llamada "Partner Finance Lock". Este componente impide restablecer el dispositivo a los ajustes de fábrica, revenderlo o desguazarlo para obtener piezas. Este mecanismo está integrado con el sistema Find My, protegiendo el dispositivo contra el uso por terceros hasta que la deuda se haya liquidado por completo.

Programa Apple Upgrade y nuevas oportunidades

Según Bloomberg, esta novedad está relacionada con el programa Apple Upgrade, que se espera que se lance en asociación con el servicio financiero Klarna. Este programa permite adquirir iPhone, iPad, Mac y Apple Watch mediante suscripción mensual o pago a plazos. Dada la alta demanda de productos Apple y la popularidad de los servicios de pago a plazos, tales medidas de control estricto podrían convertirse en un estándar para los minoristas locales en el futuro.

Por ahora, Apple no ha confirmado oficialmente la existencia de estas funciones. Tampoco se sabe cuántos días de retraso en el pago activarían las restricciones, ni si este sistema se mantendrá en la versión final de iOS 27. Sin embargo, este paso demuestra que los gigantes tecnológicos buscan un control total sobre su ecosistema, incluso en el aspecto financiero.