Las restricciones en los servicios de internet móvil se han extendido en la capital india, Nueva Delhi, debido a disturbios civiles y protestas juveniles. El primer ministro del país, Narendra Modi, se enfrenta a una resistencia tan seria por parte de la generación más joven por primera vez desde que asumió el cargo en 2014. Tras la escalada de la situación, el gobierno se vio obligado a suspender los servicios de comunicación en los distritos centrales. Así lo informa Ixbt.com informa .

Un movimiento de estudiantes y jóvenes llamado "Cockroach" (Cockroach Janta Party — CJP) ha surgido como la principal fuerza impulsora de estas protestas. Se espera que se lleven a cabo negociaciones entre los líderes de este movimiento y representantes del gobierno para superar la situación de crisis en el sistema educativo del país. Según ixbt.com, esta reunión se produce en un momento de creciente descontento social entre los jóvenes.

Corrupción en el sistema educativo y anuncio de huelga de hambre masiva

Una serie de escándalos e infracciones en el sistema de exámenes del país desencadenó la intensificación de las protestas. En particular, el activista Sonam Wangchuk había declarado una huelga de hambre de 26 días para centrar la atención en los problemas del sector educativo. Aunque detuvo su protesta, la desconfianza pública hacia el gobierno no ha disminuido. Los jóvenes exigen la dimisión del ministro de Educación y una reforma radical del sistema.

Por decisión del gobierno, las empresas de telecomunicaciones han restringido el servicio de transmisión de datos en las zonas centrales de Nueva Delhi. Esta medida se aplicó para evitar que los manifestantes se comuniquen entre sí y para impedir una mayor expansión de la ola de protestas. Sin embargo, tales acciones son interpretadas en las redes sociales como un intento del gobierno de reprimir la libertad de expresión.

El movimiento "Cockroach": de la sátira a una fuerza política real

El movimiento "Cockroach" tiene una historia única en el escenario político de la India. Formado inicialmente como una sátira, este movimiento surgió en mayo de 2026 después de que el presidente del Tribunal Supremo de la India comparara a los jóvenes desempleados con cucarachas. Esta comparación insultante unió a los jóvenes y los transformó en una fuerza política real.

Hoy en día, el CJP se ha convertido en la voz no solo de los estudiantes, sino de toda la generación "Zoomer". Sus principales demandas son las siguientes:

Poner fin a la corrupción en el sistema educativo y garantizar la transparencia en los exámenes;

Desarrollar programas gubernamentales para resolver el problema del desempleo;

Garantizar la participación de los jóvenes en el proceso de toma de decisiones políticas;

Detener la actitud discriminatoria de las figuras políticas hacia los jóvenes.

Estos acontecimientos en la India pueden servir como una señal única para otros países de la región. La rápida organización de los jóvenes a través de las redes sociales y su oposición a las instituciones políticas tradicionales muestran que el descontento ha alcanzado una nueva etapa en la era de las tecnologías modernas. Por ahora, la situación no se ha estabilizado en Nueva Delhi, y se espera que el resultado de las negociaciones determine la futura dirección política del país.