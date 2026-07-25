Lenovo presenta el ordenador todo en uno ThinkCentre X con una pantalla inusual

Conocida en el mercado de la tecnología informática por sus soluciones innovadoras, la empresa Lenovo ha lanzado al mercado internacional su nuevo ordenador todo en uno llamado ThinkCentre X AIO Aura Edition. La característica principal de este dispositivo radica en su formato de pantalla, que difiere radicalmente de los monitores habituales y ofrece nuevas oportunidades para los usuarios profesionales. Así lo informa Ixbt.com informa .

La pantalla de 27,6 pulgadas del dispositivo tiene una relación de aspecto de 16:18. Según el fabricante, este formato crea un área de trabajo equivalente al tamaño de dos hojas de papel A4 una encima de la otra. Esto permite, especialmente a analistas, programadores y diseñadores que trabajan mucho con documentos, ver más información en orientación vertical.

Capacidades técnicas y rendimiento

Según ixbt.com, la versión base del todo en uno ThinkCentre X está equipada con un procesador Intel Core Ultra 5 325. El dispositivo también cuenta con 16 GB de RAM LPDDR5X y 512 GB de almacenamiento (SSD). Para quienes buscan un mayor rendimiento, también se ofrecen configuraciones con un procesador Intel Core Ultra X7 368H y gráficos integrados Intel Arc B390.

En cuanto a la tecnología de pantalla, es un panel IPS con una resolución de 2560 x 2880 píxeles. El monitor admite una frecuencia de actualización de 60 Hz y proporciona un brillo de 300 nit. En términos de precisión de color, cubre el 98 por ciento del espacio de color DCI-P3, lo que garantiza una salida de color natural durante el procesamiento gráfico.

En cuanto al sistema de almacenamiento, los ingenieros de Lenovo no se han olvidado de las posibilidades de expansión. Es posible instalar un SSD estándar PCIe Gen5 de hasta 2 TB en el dispositivo. Además, los usuarios tendrán la oportunidad de añadir otro almacenamiento adicional en formato M.2 2280, lo cual es muy importante para los profesionales que trabajan con grandes volúmenes de datos.

Precio y posición en el mercado

El precio inicial de este todo en uno inusual se ha fijado en unos 2300 dólares. Aunque este precio es superior al segmento medio, el factor de forma único del dispositivo y su alta calidad de construcción lo sitúan entre los equipos de oficina profesionales. En el mercado de Uzbekistán, este tipo de dispositivos también suelen ser muy valorados por clientes corporativos y especialistas de nicho.

En conclusión, el Lenovo ThinkCentre X AIO Aura Edition es una excelente alternativa para quienes están cansados de los monitores estándar de formato 16:9 o 21:9 del mercado y desean aumentar su eficiencia laboral. Trabajar en una sola pantalla unificada y extendida verticalmente en lugar de dos monitores puede convertirse en una nueva tendencia en la organización del espacio de trabajo moderno.